Am vergangenen Samstag führten die Grünliberalen (GLP) eine Standaktion in der Rheinfelder Marktgasse durch. Die Bevölkerung nutze die Möglichkeit rege, mit den Kandidierenden der Liste 6 persönlich in Kontakt zu treten. Beim offerierten Apéro wurden fast alle politischen Themen diskutiert und auf den Einklang zwischen Ökologie und Ökonomie hingewiesen. Die GLP präsentierte sich dabei als moderne, zukunftsorientierte, dem Konsens und Ausgleich verpflichtende Partei. Mit ihrem öffentlichen Auftritt steht sie auch zur Wichtigkeit, vor Ort den Wählenden Rede und Antwort zu geben. Mehr finden sie unter: www.bezirkrheinfelden.gruenliberale.ch