Bewusst hat man bei der Einladung zum Anlass die Doppelbedeutung „gepflegtes Wohnen“ gewählt. Einerseits zur Bekräftigung des gediegen-gemütlichen Wohnens im Solino, vor allem aber um aufzuzeigen, dass im Solino auch die Pflege Bestandteil des Wohnens im Alter ist.

Rund zwei Dutzend Zuhörer lauschten den Ausführungen der drei Referenten. Den Beginn machte Ronni Hilfiker, Präsident des Vorstandes und der Heimkommission, mit einer kurzen Erläuterung zur Entstehung und Organisation des heutigen Solino und leitete über zum nächsten Referenten: Stefan Gerschwiler, Heimleiter im Solino, konnte dank 28 Jahren Erfahrung in diesem Metier aus dem Vollen schöpfen. Schrittweise zeigte er auf, welche Kriterien den richtigen Zeitpunkt für einen Heimeintritt bestimmen: „Alleinsein und Einsamkeit, gesundheitliche Probleme, der Tod eines Partners oder auch

Anzeichen von Demenz können Gründe sein“, sagte Gerschwiler. Ideal sei es, wenn dieser erste Schritt zusammen mit Angehörigen schon gedanklich geplant werden könne. So könne auch die zweite Phase in Ruhe angegangen werden: Die Auswahl eines Heimes in dem die Wünsche und Bedürfnisse der Beteiligten optimal erfüllt würden. Es sei von Vorteil verschiedene Heime bezüglich Region, Grösse, Einrichtung, Zimmer, Dienstleistungen, Pflege und Betreuung sowie möglichen Aktivitäten und weiteren Angeboten zu vergleichen. Speziell erwähnte der Heimleiter die Möglichkeit von Schnupper- oder Ferienaufenthalten im Solino.

„Kann ich mir das überhaupt leisten?“ - sei eine der Fragen, die oft aufkomme. Basierend auf der Pensionstaxe (Unterkunft mit Vollpension), der Betreuungstaxe und der Pflegetaxe (mit den Stufen 1-12) wurde aufgezeigt, in welchem Bereich die monatlichen Kosten liegen könnten. Dieses Thema werde vorgängig mit den Beteiligten ausführlich besprochen und aufgezeigt, wie mögliche Fehlbeträge mit Ergänzungsleistungen abgedeckt werden könnten.

Sofern noch keine Pflege beansprucht werden müsste, könne man sich auch für eine der 22 Alterswohnungen (1- bis 4-Zimmer) bewerben. Verschiedene Dienstleistungen des Solino, wie Cafeteria, Andachts- und Bastelraum, könnten beansprucht werden. Auch zur Teilnahme an Feiern und Unterhaltungen seien die Bewohner willkommen.

Als dritte Referentin des Abends sprach die Pflegedienstleiterin Beatrice Müller. Durch den täglichen direkten Kontakt mit Menschen kennt und spürt sie die spezifischen und persönlichen Bedürfnisse ihrer Bewohner. Sie wisse um die mögliche innere Leere eines Bewohners der plötzlich aus seinem Arbeitsprozess, aus seiner bisherigen Umgebung, aus einem mehr oder weniger aktiven und engagierten Lebensabschnitt umgesiedelt werde.

Die im weitesten Sinne gelebte Unabhängigkeit und Gewohnheiten werden plötzlich eingeschränkt. „Viele haben die Sorge, jetzt mit einer Bevormundung zu leben“, sagte Müller. Bereits in Vorgesprächen und dann in ausführlichen Eintritts-Gesprächen soll diese Angst genommen werden. Man gehe auf die Bedürfnisse, die ursprünglichen Gewohnheiten und Hobbys der Bewohner ein. „Die ursprüngliche Lebensqualität der einzelnen kann so weitgehend erhalten bleiben und mit Gleichgesinnten auch gefördert werden“, beteuerte Müller.

Auch eine Frage aus dem Publikum betraf die Selbständigkeit: „Kann ich als Bewohner auch zu einem Bier in den „Sternen“?“ Dies konnte mit einem definitiven Ja beantwortet werden; man erwarte jedoch, dass sich die Person abmeldet um ein späteres Suchen zu vermeiden. Weitere Fragen konnten die Referenten beim abschliessenden Apéro bilateral beantworten. RG