Basel an mym RHY.



Und so kam ein E-Mail von einem Memminger aus alten Tagen, ob ich ihm nicht Basel zeigen kann. Das tat ich. Nur eben, so schrieb ich es ins Facebook, andere wollten es auch erfahren, ja sogar Bilder von Basel geniessen. Also gingen meine Frau und ich am Sonntag, den 16. Oktober 2016 nach Basel und fotografierten, dann machten wir auch einen Film. Dies für alle Facebook Freunde, die darum baten. Und jetzt einfach noch die in meiner Hauszeitung Basellandschaftliche Zeitung. Viel Vergnügen.