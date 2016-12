Auf das alljährliche Karate-Herbstturnier in Reinach (BL) vom 13. November 2016 bereiteten sich wiederum einige Jugendliche und Erwachsene Karatekas vom Karate-Kai Lenzburg vor. Das Turnier wird jeweils vom Swiss Karatedo Renmei (SKR) durchgeführt. Erik Rubstein (8. Kyu, Gelbgurt) erkämpfte sich in der Kategorie Jugend U14 in der Disziplin Kihon-Ippon-Kumite, eine Vorstufe des Freikampfes, den dritten Platz. Rubstein zeigte sauber ausgeführte Grundschul-Techniken mit viel Kampfgeist.

Philipp Bühler (1. Dan) brillierte im Ippon-Shobu in der Kategorie +18 Open (Freikampf). Er startete hervorragend in das Turnier. In den weiteren Runden erzielte er klare Siege. Auch beim Halbfinale ging er als klarer Sieger hervor und somit platzierte sich Bühler nach der Schlussrunde auf dem guten zweiten Rang.

Herzliche Gratulation an unsere beiden Karatekas!

Der Karate- Kai Lenzburg führt zweimal jährlich Einführungskurse für Erwachsene und Jugendliche ab 9 Jahren durch. www.karate-kai-lenzburg.ch.