Zu Live-Musik das Tanzbein schwingen.



Am Mittwoch, 14. Dezember 2016 wird nochmals so richtig abgetanzt. Im Mühlemattsaal in Egerkingen kann ab 14.00 Uhr zu Livemusik getanzt werden.



Die Atmosphäre ist ungezwungen und lädt dazu ein, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und zu tanzen.



Informieren Sie sich über die genauen Tanzdaten unter: www.so.prosenectute.ch

oder bei Pro Senectute Kanton Solothurn, Fachstelle Solothurn

Tel. Nr. 032 626 59 79 ( Susanne Rickli)