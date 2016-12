Die Schweizer Meisterschaften Vereinsturnen Jugend (SMVJ) gehören mit 2'400 Jugendlichen - Tendenz steigend - zu den Top-Events des Schweizerischen Turnverbandes (STV). Auch dieses Jahr wurde der DTV Muhen an beiden Wettkampftagen von insgesamt 16 Turnerinnen vertreten. Mit ihrer mitreissenden Kür ohne Handgerät eröffneten die Juniorinnen am Samstagmorgen als erster Verein den Anlass. Trotz Morgengrau versetzten die 16 Turnerinnen die Zuschauer in ein klatschendes Publikum und sorgten so für einen gelungenen Start in den Wettkampftag. Mit einer Note von 8.68 wurde das selbstgesetzte Ziel übertroffen und es erfüllte die Turnerinnen mit Stolz und Zufriedenheit.

Auch am Sonntag waren 7 Turnerinnen vom DTV Muhen mit dabei. Gemeinsam haben sie eine Kür mit Keulen vorbereitet, 'Neoclassic' genannt. Den sieben Mädchen war jeder Aufwand für ein gutes Ergebnis recht: trotz wenig Zeit stylten sie sich und frisierten einander wunderschöne Flechtfrisuren. Um 9:24 Uhr war es dann so weit. Die Nervosität konnte souverän hinter strahlenden Lächeln verborgen werden und auch trotz ein paar kleinen Fehlern wurde die dynamische Übung mit Keulen sehr gut gemeistert. Liana, eine der sieben Turnenden, erzählt: "Trotz meiner riesigen Vorfreude war ich am Anfang recht nervös. Ich bin aber sehr zufrieden mit dem Auftritt." Der Einsatz der Mädchen wurde mit einer Note von 9.10 belohnt.