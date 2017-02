Schuppenflechte (auch Psoriasis) ist eine Autoimmunerkrankung, die Betroffene zur Verzweiflung bringen kann. Gegen schuppige, juckende und entzündliche Stellen, die vor allem an Ellbogen, Händen, Knien, Füßen und der Kopfhaut vorkommen, werden von Hautärzten diverse Salben und Cremes verschrieben, die auf der einen Seite zwar eine Linderung der Symptome versprechen, auf der anderen Seite jedoch auch mit erheblichen Nebenwirkungen daher kommen. Gerade Kortison-Salben, die hier oftmals verschrieben werden, rufen bei Anwendern schnell andere gesundheitliche Probleme auf.





Grundsätzlich gilt die Schuppenflechte als eine Krankheit, die nicht geheilt werden kann. Sie verläuft häufig in Schüben und Dinge wie die falsche Ernährung, Stress, Hormonschwankungen oder im Winter trockene Heizungsluft begünstigen einen Schub dieser Krankheit. Dann treten Hautabschuppungen und Rötungen an den zuvor genannten Stellen auf, die sich auch leicht entzünden können. Verursacht wird das durch eine vermehrte und nicht vollständige Bildung von Hautzellen, die abgestoßen werden und eine verdickte Schuppenschicht auf der Haut bilden. Für die Betroffenen ist die Schuppenflechte überaus unangenehm, denn die befallenen Hautpartien jucken, sehen unschön aus und sind nicht selten auch offen. Am Kopf sorgt die vermehrte Schuppenbildung der Kopfhaut für ein ungepflegtes Äußeres, wobei gerade das nicht der Fall ist. Wer an Schuppenflechte leidet, pflegt Haut und Haare meist besonders intensiv.



Was hilft bei Schuppenflechte?



Hautärzte setzen bei Schuppenflechte vor allem auf die Kraft der äußerlichen Anwendung von Medikamenten. Cremes, Salben und Lotionen mit Inhaltsstoffen wie Kortison, Teer und ähnlichem. Diese unterstützen ohne Frage die Heilung der schuppigen Hautstellen, belasten die Erkankten aber zusätzlich häufig mit vielfältigen Nebenwirkungen. Die Frage, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, liegt nahe. Und tatsächlich gibt es Alternativen zu den Cremes und Salben, die verschrieben werden, und die stammen aus der Natur.



Immer öfter wird auf natürliche Mittel zurück gegriffen, um Krankheiten zu bekämpfen oder zumindest Symptome zu mindern. Auch bei Psoriasis gibt es einige Möglichkeiten, die Haut zu heilen und dabei zu unterstützen, erneute Schübe zu vermindern. Viele an Schuppenflechte erkrankte Menschen haben schon einiges ausprobiert und nach ihren Erfahrungen gibt es vor allem drei Dinge, die wirklich helfen und ohne Nebenwirkungen auskommen



Arganöl

Arganöl bietet uns viel. Es wirkt durchblutungsfördernd und spendet Feuchtigkeit, besitzt eine hohe Menge an Vitamin E-Verbindungen und eine hohe Konzentration an Antioxidantien. Das ist eine Menge - und es kommt Schuppenflechte-Patienten vielfältig zugute! Werden die von der Psoriasis betroffenen Stellen regelmäßig mit Arganöl behandelt, kann der Juckreiz vollständig verschwinden und zudem wird die Heilung der Haut gefördert. Arganöl lindert darüber hinaus auch Entzündungen und kann dazu beitragen, diese auch zu vermeiden. Der Einsatz als Körperöl liegt daher nahe. Aber auch die innere Anwendung von Arganöl (empfohlen werden 3 Mal täglich ein Teelöffel) unterstützt eine gesunde Haut. Das Arganöl wirkt sich dann auch positiv aufs Immunsystem aus und kann die Zellerneuerung und den Hautstoffwechsel von innen heraus unterstützen. Als besonders intensive Kur bei Schuppenflechte wird Arganöl in Verbindung mit Heilerde empfohlen. Ein Esslöffel Arganöl, vermischt mit vier Esslöffeln Heilerde ergibt eine Paste, die auf die betroffenen Stellen der Haut aufgetragen werden kann. Dort soll sich dann effektiv gegen Juckreiz und Rötungen helfen.



Aloe Vera

Aloe Vera wird bei vielen Hautproblemen und auch zur Hautpflege eingesetzt. Eine positive Wirkung der Heilpflanze konnten auch viele Schuppenflechte-Patienten feststellen. Aloe Vera Produkte werden als Creme, Lotion oder Gel angeboten und sind überall im Handel erhältlich. Wichtig ist hierbei vor allem, dass auf künstliche Zusatzstoffe in den Cremes und Gels verzichtet wird. Eine normale Lotion, die nur mit Aloe Vera versetzt ist, wird hier also nicht die gewünschten Ergebnisse erzielen. Mit der richtigen Creme oder Lotion kann die Wirkung von Aloe Vera jedoch schnell eintreten. Die Haut wird geglättet, besser mit Feuchtigkeit versorgt und Rötungen sowie der Juckreiz können schnell abnehmen. Die Heilung von Wunden durch Aloe Vera ist sogar durch Studien bewiesen - somit können auch entzündliche Stellen auf der Haut schneller abheilen. Wer sichergehen möchte, wirklich gutes Aloe Vera zu nutzen, kann sich selbst zuhause eine Pflanze züchten und die aufgeschnittenen Blätter direkt auf die Haut legen.



Weißkohl

Weißkohl schmeckt nicht nur gut, er tut auch unserem Körper beziehungsweise der Haut gut. Schon unsere Ururgroßmütter setzten den Kohl als Hausmittel ein, um Wunden zu behandeln oder Geschwüre zu bekämpfen. Auch bei Schuppenflechte kann der Kohl wahre Wunder wirken. Und die Anwendung ist dabei ganz einfach: Die Blätter vom Weißkohl können direkt auf die Haut gelegt werden und ihren Dienst verrichten - die Wirkung sollte schon nach einmaliger Anwendung auftreten. Aber warum wirkt gerade Weißkohl? Die Blätter enthalten Flavonoide und Senfölglykoside und wirken damit stark entzündungshemmend.



Fazit



Bei Schuppenflechte gibt es viele Wege, die Symptome zu lindern - ohne dabei auf Kortison und Co. zurückzugreifen. Wird dann noch die Ernährung etwas angepasst und darauf geachtet, Stress zu minimieren, kann die Krankheit gut in Schach gehalten werden und die Schübe treten weitaus weniger und vor allem nicht so ausgeprägt auf. Das bietet betroffenen Menschen ein völlig neues Lebensgefühl!