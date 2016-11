Passend zum 1. Advent hatte das Team der Gemeindebibliothek Möhlin am Sonntag den Basler Kolumnisten und Geschichtenerzähler – minu in den Steinli-Chäller eingeladen.

Vor ausverkauften Rängen erzählte –minu von seinen Versuchen dem Weihnachtrubel mit all seinen Verwandten zu entkommen um sich dann doch in einem „Disneyland“ von Weihnachtsbeleuchtung in der Toskana wiederzufinden sowie andere besinnliche, humorvolle und unterhaltsame Geschichten.

Eine wunderbare Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit, so Andrea Fischler, Leiterin der Gemeindebibliothek. Die gegen 130 Besucher haben es genossen und beim feinen Apéro, offeriert wie immer vom Team der Gemeindebibliothek, konnte man an vielen Tischen Geschichten von eigenen Weihnachtserlebnissen hören.

Die Möglichkeit beim Büchertisch der Buchhandlung Letra in Frick das neueste Buch „Schüfeli auf Bohnen“ von -minu zu erwerben und vom Autor gleich signieren zu lassen, nutzen viele.

Der sympathische Basler Kolumnist versprach nach seiner Signierstunde mit neuen –minu-Geschichten bald einmal wiederzukommen und machte sich dann auf in Richtung Adventsmarkt Möhlin, den er von seinem letzten Besuch her noch in bester Erinnerung hatte.