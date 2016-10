Einfach mitgemacht, Neues ausprobiert, erfahren, welche Lust und Freude die Bewegung zu Musik auslöst, gestaunt, dass Tanzen gar nicht so schwierig ist – das und mehr war möglich am Samstag beim SchnupperTANZtag in der Tanzschule Dancer’s World. Das Alter spielte keine Rolle. Gerda, Marcus und das Dancer’s World Team hiessen bewegungswillige Menschen auf dem Parkett willkommen.

Neugierige erlebten, wie fröhlich man beim Tanzen werden kann. Vier Stunden konnten sie ausprobieren, ob Salsa Spass macht, welche Schritte zum Discofox gehören, ob sie genug Puste für den Linedance haben oder ob Singledance Freude bereitet. Die Besucherinnen und Besucher erlebten die ersten Figuren in verschiedenen Tanzstilen und nach kurzer Zeit stellte sich bereits das flotte Tanzfeeling ein.

Tanzen ist immer tiptop, darüber war man sich einig. Egal, ob im Paar oder ohne Partner, Hauptsache, die Sohlen glühen.