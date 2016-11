Am Samstag dem 22. Oktober 2016 traf sich die Jugendmusik Seon zur Samstagprobe. Den ganzen Tag lang probten acht musikbegeisterte Jugendliche für das Kirchenkonzert am 27. November. Nach einem langen Musikmorgen, ass die lustige Gruppe zusammen zu Mittag. Nach dem Raclette wurde weiter fleissig geprobt. Der lange Probetag, der durch kleine Spiele aufgelockert wurde, gefiel allen sehr. Nach dem intensiven Training ist die Jugendmusik bereit für das Kirchenkonzert am Sonntag 27. November 2016.