Am Sonntag 2. Oktober um 7.30Uhr trafen wir , eine gutgelaunte Samariterschar, auf dem Coopplatz in Derendingen ein, Wir gingen auf Reisen. Unser Ziel war die Salzmine in Bex. Das berühmte Cafi + Gipfeli durften wir in der Raststätte bei Gruyeres zu uns nehmen. Die Plaudernde, lachende Fahrt ging weiter via Montreux-Villeneuve-Bex, Eine Interressante Führung wartete auf uns anschliessen gabs ein feines Raclette in der Salzmine gut gesätigt ging unsere Reise weiter cia Col de la Croix-les Diablerets-Col du Pillon-Gstaad in Richtung Derendingen.

Etwas müde aber sehr zufrieden erreichten wir Derendingen- Schön isches gsi mal ganz ohne Einsatz. Unser nächste Aktion steht auch schon an am Montag 24. Oktober von 17.00-20.00Uhr Blutspenden in der Aula bei den Kirchen in Derendingen.

K. Christen