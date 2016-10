Das Roadmovie-Kino machte am Donnerstag, 20. Oktober 2016 Halt in Hornussen!

Das mobile Kino Roadmovie ist ein vom Bund und Kanton unterstütztes Kultur- und Bildungsprojekt, das echtes Kino in kleine Schweizer Gemeinden bringt. Die Gemeinderäte von Bözen, Elfingen und Hornussen haben sich gemeinsam mit den Schulen Bözen – Elfingen sowie Hornussen als Austragungsort während der Tournee 2016 beworben und den Zuschlag erhalten! In den Anfängen des Films fuhren Wanderkinos übers Land und brachten die Magie der bewegten Bilder von Ort zu Ort. Der Verein Roadmovie hat diese Tradition wieder aufgenommen und tourt dieses Jahr bereits zum 14. Mal durch die Schweiz und zeigt grosse Filme in kleinen Gemeinden ohne Kino.

Ein Kinonachmittag für die Primarschule

Am Nachmittag wurde den rund 250 Primarschülern und 20 Lehrpersonen von Bözen, Effingen, Elfingen, Hornussen, Oeschgen und Zeihen ein moderiertes und altersgerecht zusammengestelltes Filmprogramm angeboten. Die Vorführung dauerte rund 90 Minuten. Es wurde eine Auswahl von Schweizer Kurzfilmen gezeigt mit dem Ziel, den Schülerinnen und Schülern das Medium Film näher zu bringen. Natürlich durfte in der Pause die übliche Kinoverpflegung, eine Tüte Popcorn und ein Getränk, nicht fehlen. Nach der Vorführung hatte das junge Publikum die Gelegenheit, den Filmprojektor genauer zu betrachten und Fragen zur Vorführtechnik zu stellen. Diese Chance wurde von den Schülern rege genutzt und man darf rückblickend von einem sehr gelungenen und lehrreichen Anlass für die vielen Schüler und die Lehrerschaft sprechen.

Ein öffentlicher Kinoabend für die Gemeinde

Am Abend wurde eine öffentliche Filmvorführung für die Erwachsenen und Jugendlichen aus den Gemeinden Bözen, Elfingen, Hornussen sowie der Umgebung veranstaltet. Gezeigt wurde der Film «Der Grosse Sommer». Er zeigt Mathias Gnädinger in seiner letzten Rolle als verbitterter Schwingerkönig Anton Sommer, der in Japan die Freude am Leben wiederentdeckt.

Rund 100 Personen sind der Einladung gefolgt und haben sich die Gelegenheit nicht entgehen lassen, eine Kinofilm-Vorführung für einmal in einer etwas anderen Atmosphäre zu geniessen. Die Turnhalle in Hornussen wurde von den Primarschülern liebevoll und themengerecht dekoriert und die Landfrauen von Hornussen haben mit ihrer Kinobar für das kulinarische Kino-Wohl gesorgt. Zudem wurde auch hier den Besuchern die Möglichkeit geboten, sich über das Medium Film zu informieren und Fragen zum ausgestellten Filmprojektor und zur Vorführtechnik zu stellen. Das Abendpublikum hat es dem jungen Nachmittags-Publikum nachgemacht und ebenfalls diese einmalige Chance genutzt.

Alles in allem darf man von einem gelungenen Anlass für Gross und Klein sprechen. Es ist zu hoffen, dass noch viele solche speziellen Momente und Anlässe folgen werden. An dieser Stelle sei nochmals den vielen Helfern und Sponsoren gedankt, welche mit ihrem Einsatz zum guten Gelingen beigetragen haben.