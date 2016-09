Was für zwei wunderbare Tage! Herrliches, sonniges Herbstwetter, interessante und witzige Gespräche, feines Picknick aus dem Rucksack inklusive Wanderung nach Mass und einem feinen Abendessen...

Kurz vor 07.00 Uhr machte sich eine Gruppe von 17 wanderlustigen Frauen, des Frauenturnvereins Leuzigen, per Bus und Zug, Richtung Graubünden auf den Weg. Ab Disentis, in der Region Surselva, ging es auf Schusters Rappen weiter. Nach dem Mittagessen aus dem Rucksack, erkundeten einige das Dörflein Disentis inkl. Kloster, andere gingen mit der Luftselbahn in luftige Höhe Richtung Caischavedra. Am Abend trafen wir uns alle wieder im Hotel Alpina in Sedrun. Dort wartete ein feines Abendessen auf uns. Bei einem Glas Wein, lustigen und interessanten Gesprächen genossen wir den gemeinsamen Abend....

Nach einem ausgiebigen Morgenessen im Hotel Alpina wanderten wir dem Planetenweg entlang. Einige bestiegen unterwegs den Zug, andere wanderten noch auf Caischavedra. Jeder nach seinem Gusto. Um 14.30 Uhr trafen wir uns alle wieder beim Bahnhof Disentis und fuhren mit dem Zug Richtung Heimat. Glücklich und mit vielen schönen Erinnerungen und Eindrücken sind wir um ca. 20.00 Uhr wieder in Leuzigen angekommen.