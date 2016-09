Was machen 22 MRiegler um halbsieben am frühen Morgen am Büshüsli Niederwil – ja natürlich ihre jährliche Reise. Wohlverstanden eine Fahrt ins Blaue, eigentlich eine ganz normale Sache. Die Reiseleiter rieten zur besonderen Aufmerksamkeit, die Zugs-Pforte zum Ein- und Aussteigen zum richtigen Zeitpunkt zu benutzen – lief übrigens alles gut ab. Ein Thema war aber omnipräsent, wann gibt es eine längere Zugsfahrt, damit der frühe z’Morgen einverleibt werde konnte. Auch das klärten die Reiseleiter zur Beruhigung aller. Vor allem half das jenen, die die gut bestückten Einkaufssäcke LIDL, Aldi, oder Migros usw. schleppten. Deren leckeren Inhalt war aber nicht von den aufgedruckten Grossverteilern. Nun, der Start war gut gelungen, auch die Fragen wohin die Reise denn gehen soll, wurden elegant beantwortet – ja man müsste das Programm dem Wetter entsprechend anpassen. Niederwil-Heitersberg-Aarau-Bern und dann war Stopp. Auf der Bahnstrecke Aarau-Bern durften wir die mitgebrachten Speckzöpfe - Emil sei herzlich gedankt, Wein und Käse in Hülle und Fülle, genüsslich einverleiben. Allen Spendern sei Dank.

Bern war die Destination, wo der Fox Trail - auch Fuchsjagd genannt, uns die Stadt sehr nahe brachte. In Gruppen gebildet, fassten wir das Programm, wobei einer der tiffigsten das Handy bediente, das Papier wechselte vielmals die Hände, weil eben die Orientierung doch nicht immer so einfach war. Nach dem Café im Rosengarten, wo wir Endo Anaconda von Stiller Has entdeckten - eine schweizerische Bühnenlegende, hielt uns der Frosch lange Zeit in Atem. Dessen Geschichte führte uns dann etwas schneller aber immer noch etwas vorsichtig. Auch die Nydegg-Kirche versteckt ihr Wissen sehr gut. Die Techniker versuchten mehrmals den Winkel richtig zu deuten. Die im Boden montierten verzinkten Rohre verrieten auch nicht auf Anhieb ihr Wissen. Der Fuchsbau wollte sein Versteck ebenfalls nicht preisgeben. Die durch ein Festzelt versteckte Bronzefigur brachte uns nicht so schnell vor das Schaufenster, wo uns eine Dame nach 2-maligem Handygebrauch ihre tätowierte Hausnummer am Bauchnabel zeigte. Genial wie man jugendfreie Zonen gestaltet. Vor dem Bundeshaus mussten wir aus zeitlichen Gründen, die tolle Idee von Kudi, den Fox-Trail in die Reise einzubringen, vorzeitig abbrechen. Das Mittagessen im Rest. Anker ging einigen etwas gar schnell, um es zu geniessen.

Von Bern ging es zügig Richtung Frutigen, dann mit dem Bus nach Adelboden, wo etwa die Hälfte mit der Luftseilbahn und die anderen zu Fuss die Engstligenalp erreichten. Das Nachtessen war der Hammer. Cordon Bleu am Meter genau zwei Mal 1.10m lang, garniert mit Gemüse und Pommes als Beilage. Der vorgängige Salat war eine Augenweide, fast zu schade zum verschlingen, das dann aber doch zutraf. Eine Wahl, die nicht nur genüsslich, sondern auch hervorragend zubereitet war. Kude, auch hier ein Dank von allen Reiselustigen, die nicht nur etwas fürs Auge bekamen, sondern auch für den Magen. Den Abend verbrachten alle mit gewünschten Jass oder Gesprächen. In den optimal eingerichteten Schlafräumen war Schlafen ohne oder mit Geräuschen möglich. Auf jeden Fall sei der Holzvorrat für den kommenden Winter gesichert…

Ausgeschlafen und Gut erholt zum Morgenessen, das schon um 7 Uhr begann, nahmen 12 MRiegler den Weg über den hohen Chindbettipass auf ca. 2700 MüM, die Restlichen gingen es gemütlicher an. Den Lift runter und nach ca. 2 1/2 Std. Wanderzeit waren wir in Adelboden Dorf. Im Hotel Adler auch Vogellisi genannt nahmen wir das Mittagessen ein.

Die beiden Gruppen trafen sich dann wieder in Frutigen. Den Heimweg, haben sicher alle in guter Erinnerung. Die geräuschvollen mit viel Emotionen geführten Diskussionen im Zug liessen die müden Augen und Beine nicht zur Ruhe kommen. Schon bei der Wanderung von der Liftstation nach Adelboden eine Begleiterscheinung.

Die Reiseleitung hat uns alle wohlbehalten wieder nach Niederwil gebracht.

Die Meisten von uns liessen es sich nicht nehmen, bei Uschi die Reise mit einem Bier zu beenden.

Wir MRiegler, danken Kudi und André recht herrlich für die top organisierte Wanderung. Die wetterbedingte Programmänderung war nicht nur eine Bereicherung, die hätte gefehlt. 2017 lassen wir uns gerne überraschen, auch wenn die Reise nicht nur ins Blaue führt.