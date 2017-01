Im letzten Jahr veröffentlichte das Menziker Pop-Soul-Duo „SilverBlue“ ihre erste EP „My Room“. Am Samstag, 14. Januar soll die Platte nun im KIFF gebührend getauft werden. Nebst den zwei Geschwistern werden die Acapella-Band „Invivas“ als Support-Act und DJ Franky Stache an der anschliessenden Afterparty für Stimmung sorgen.

Nach ihrem erfolgreichen Benefizkonzert für „Jeder Rappen zählt“ Ende 2016 melden sich die Geschwister Daniela und Michael Heiniger alias „SilverBlue“ nun im neuen Jahr zurück: Am Samstag, 14. Januar steht im Aarauer KIFF die Plattentaufe ihrer Debüt-EP „My Room“ auf dem Programm.

Und dabei darf bekanntlich einiges erwartet werden, schliesslich stellte das Menziker Pop-Soul-Duo bereits in früheren Gigs ihre Livequalitäten unter Beweis und weiss, wie es das Publikum aus der Reserve locken kann. Von poppig über rockig bis zu gefühlvoll und ruhig – die zweistimmigen Songs von SilverBlue haben für jeden Geschmack etwas dabei und überzeugen mit nachdenklichen und berührenden Lyrics.

Zürcher Acapella-Band als Support-Act

Nicht nur das Aargauer Duo sondern auch ihre Vorgruppe hat es in sich. Als Support-Act werden am Samstag die Schweizer Acapella-Überflieger „Invivas“ auf der KIFF-Bühne stehen. Die fünfköpfige Band erntete bereits während ihren Auftritten in „Das Zelt“ oder der Joël von Mutzenbecher's Primetime Show (unter anderem mit Marco Rima) tosenden Applaus.

Nach den beiden Konzerthighlights ist aber noch lange nicht Schluss: Mit einer anschliessenden Afterparty soll die Plattentaufe gebührend gefeiert werden. An den Turntables steht dabei der Basler DJ Franky Stache und sorgt mit feinstem Soul, Funk und Hip Hop für kreisende Hüften.





Plattentaufe „My Room“ von SilverBlue:

Samstag, 14. Januar, ab 20 Uhr

KIFF Kultur in der Futterfabrik

Tellistrasse 118 5000 Aarau

Line-Up:

SilverBlue (CH/AG)

Support: Invivas (CH/ZH)

Afterparty: Franky Stache (CH/BS)

Facebook: https://www.facebook.com/events/724902990983725/