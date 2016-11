Zur Besprechung der Traktanden der Gemeindeversammlung vom 25.11. und der Abstimmungen vom 27.11.16 konnte Parteipräsident Rolf Hess eine stattliche Zahl von freisinnigen Parteimitgliedern begrüssen. Die von Gemeindeammann Fredy Gut und Gemeinderat Roland Frei erläuterten Gemeinds-Traktanden: Kreditabrechnungen, Verpflichtungskredit, Reglementsrevisionen und Einbürgerungen gaben zu wenigen Bemerkungen Anlass und waren unbestritten.

Zum Budget 2017, erläutert vom Präsidenten der Finanzkommission, Beat Bitterli, wurde keine Kritik laut. Stossend dabei ist aber, dass, bei gleichbleibendem Steuerfuss von 117%, wie schon im Budget 2016, ein Defizit von ca. Fr. 325'000.-- (2016/ ca. Fr. 255'000.--) resultiert. Der Gemeinderat hofft, wie Gemeinderat Christoph Müller darlegte, dass das neue Finanzausgleichsgesetz bei der Referendumsabstimmung anfangs 2017 von den Stimmberechtigten gutgeheissen wird. Dadurch bekäme dann Kölliken in den Folgejahren einen beachtlichen Finanzausgleich, womit die Defizite gedeckt werden könnten. Im Anschluss an die Gemeinds-Traktanden informierte der Gemeindeammann und die Gemeinderäte über diverse künftige Vorhaben und Projekte.

Über die Atomausstiegsinitiative, über welche die Stimmbürger/innen am 27.11. abzustimmen haben, orientierten verschiedene Redner. Eine Annahme der Initiative würden für die Schweiz gewaltige Probleme ergeben. Die Versorgungssicherheit mit elektrischer Energie wäre nicht mehr gewährleistet. Versorgungslücken, vor allem im Winterhalbjahr, müssten noch vermehrt, sofern überhaupt möglich, mit elektrischer Energie aus deutschen Kohlekraftwerken, aus diesen extremen «Dreckschleudern» oder aus französischen Kernkraftwerken, gedeckt werden. Auch das Verbot von Kernkraftwerken in der Schweiz sei unverantwortbar. Weltweit seien über 150 Kernkraftwerke geplant oder im Bau und auf diesem Gebiet stehe die Forschung und Entwicklung nicht still. Bei dieser Forschung und Entwicklung arbeite die Schweiz an vorderster Stelle mit, was durch den Ausstieg verunmöglicht würde. Die Atomausstiegsinitiative sei deshalb unbedingt abzulehnen.

Auch die 4 kantonalen Vorlagen, welche Regierungsrat und Grosser Rat den Stimmbürger/innen zur Annahme empfehlen, wurden heftig kritisiert. Mit Ausnahme des Pendlerabzuges wären deren finanziellen Auswirkungen äusserst bescheiden. Aus unterschiedlichen Gründen neigten die Versammlungsteilnehmer mehrheitlich auch zur Ablehnung sämtlicher kantonaler Vorlagen.