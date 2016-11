An 2 Sonntagen im November durfte die Gruppe "Pan mit Charme", einmal in Solothurn, im reformierten Kirchenzentrum und das 2. Mal in Koppigen, vor zahlreichem Publikum ihre einstudierten Lieder auf verschiedenen Panflöten, Whistles und Quenas, spielen. Das bunte Repertoire reichte von Irischen-, Südamerikanischen- bis Griechischen Klängen. Auch eine lüpfige Polka begeisterte das Publikum. Das ganze Konzert wurde kompetent geleitet und arrangiert von Rita Wyssen.

Weitere Informationen und Hinweise zu unseren Auftritten finden sie unter: www.pan-mit-charme.ch