Am Mittwoch, den 7. September 2016, war ich auf der Generalversammlung vom Supporter Club vom FC Frenkendorf. Der Vorstand berichtete über so einiges, z.B. der Finanzchef über die Finanzen, dann der Präsident was so gelaufen ist betreffend Support vom FC Frenkendorf im vergangenen Jahr.

Dies nur kurz von mir: Ein Verein, egal, ob der FC Frenkendorf oder ein anderer, ohne Gönner und Sponsoren könnten keine Anlässe und Veranstaltungen stattfinden.

Beim FC Frenkendorf immer im Januar das Int. TriRhena Hallenfussballturnier von B-Junioren / U 17.. Richtig, 2017 wird es das Jubiläum von 25 Jahren gemeinsamer Arbeit sein. Ich tat es 16 Jahre, jetzt schon wieder 9 Jahre der Martin Häfelfinger.

Im Moment ist er sogar noch Präsident vom Verein (FC Frenkendorf).

Und hätte dieses Turnier nicht die Unterstützung, es wäre nicht 25 Jahre möglich gewesen. Beim Support für den Verein geht es dann um Geld für den Verein selbst. Das kann z.B. ein Zuschuss bei den Zinsen für eine Hypothek sein, dann auch für die Renovation vom Clubhaus, so auch für die clubeigenen Schiedsrichter, etc. etc.

Und so waren wir Supporter anschliessend auch zum Nacht Essen eingeladen. Es ist einfach eine Geste des Dankes an alle, die jedes Jahr einen Beitrag für die Kasse leisten. Letztes Jahr machte man sogar einen Ausflug nach Affoltern ins Emmental.

Dies muss man auch wissen, wenn es um einen Amateurverein geht wie der FC Frenkendorf, es läuft nur, wenn alle hier einen Beitrag leisten. In der Regel unentgeltlich werden viele Aufgaben von Leuten im Verein erfüllt. Sicher, für Trainer muss man schon etwas zahlen. Sie verdienen es sich ja auch.

Und so sagte der Präsident vom Supporter Verein FC F nur dies, dass es sehr schön wäre, wenn noch neue Supporter hinzustossen würden. Als bitte jetzt Werbung machen, jeder ist WILLKOMMEN; egal, ob Frau oder Mann. Und sollte jetzt jemand dies rein zufällig lesen, bitte Mund zu Mund Propaganda machen für den Supporter Verein FC FRENKENDORF.