Am nächsten Sonntag, den 5. März 2017, wird Jeannette Hasler-Gobbi ihr Kunstatelier mit Galerie jhago-art am Nachmittag von 14:00-18:00 öffnen. So können auch Interessierte, welche wochentags keine Gelegenheit finden in der Galerie & Atelier, wo sie arbeitet, ihre Bilder ausstellt und Kurse anbietet, vorbeischauen.

Die nächsten Daten : 2.April und 7. Mai 14:00-18:00



Die Künstlerin freut sich auf euren Besuch.



Öffnungszeiten: Di 11:00-18:00 Do & Fr 15:00-18:30



www.jhago-art.ch