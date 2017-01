In der letzten Schulwoche vor den Weihnachtsferien beschäftigten sich die Kölliker OberstufenschülerInnen mit dem Thema Flucht, Fluchtwege, Asyl. Zum Abschluss ermöglichte man eine Begegnung mit Flüchtlingen aus dem „Projekt UMA Leben und Lernen“. Zu Beginn sensibilisierte der Schulleiter der UMAs aus Aarau die SchülerInnen auf die bevorstehende Begegnung. Nach einer kurzen Pause trafen sich die Kölliker mit den UMas in der Aula und wurden von Schulleiter Urs Franzelli und dem Schülerchor begrüsst. Anschliessend begaben sich immer zwei Klassen gemeinsam in ein Klassenzimmer, begleitet von einer kleinen Gruppe der Flüchtlinge. Trotz sprachlicher und kultureller Unterschiede ergaben sich während rund zwei Lektionen höchst interessante Einblicke in Erlebnisse, die wir uns kaum vorstellen können. Betroffen machte eine Geschichte von einem Jungen, der mit 12 Jahren aus Pakistan nach Iran flüchtete, dort während zweier Jahre auf Baustellen lebte und sich seinen Unterhalt verdiente, bevor seine Flucht via Türkei, Griechenland auf der Balkanroute schliesslich vorläufig in der Schweiz endete. Geschichten wie die von einem Jungen aus Afghanistan, der von einer 19-stündigen Wanderung durch die pakistanischen Berge, ohne Unterbruch, in ständiger Angst, von der Polizei zurückgebracht zu werden, berichtete, stimmten unsere Schüler nachdenklich. In einer Gruppe wurde zum Schluss noch gemeinsam ein Weihnachtslied gesungen und es war ergreifend zu sehen, wie Musik verbinden kann.