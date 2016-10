Am Dienstagabend ging die FDP der Frage nach: „neue Arbeitsplätze dank Hightech – was dürfen wir vom PARK INNOVAARE erwarten“. Aus drei verschiedenen Standpunkten wurde die Frage beleuchtet.

(ef) Zu einem Informationsabend „Neue Arbeitsplätze dank Hightech?“ hat am Dienstagabend die FDP Bezirk Zurzach zur Firma Heinz Baumgartner AG nach Tegerfelden eingeladen. Claudia Hauser, Bezirksparteipräsidentin, stellte den letzten der vier Grossratswahlanlässe unter den FDP-Wert „Fortschritt“. Hightech fördert die Wettbewerbsfähigkeit und Firmen, die in diesen Bereich investieren, schaffen Arbeitsplätze, sagte Hauser bei der Begrüssung der über 60 Teilnehmenden.

Was bedeutet Innovation?

Daniel Kündig, CEO, Switzerland Innovation PARK INNOVAARE, Villigen, ging zuerst auf den Begriff Innovation ein. Die Schweiz ist im Bereich Innovation an erster Stelle zu finden. Als Erfolgsfaktoren nannte Kündig die hohe Zahl Patente, erstklassige Universitäten, duales Bildungssystem, gute Institute, wie beispielsweise das PSI, Unternehmen mit Marktführerschafft, gute Voraussetzungen für Firmengründungen, politische Stabilität, transparentes Steuersystem und eine gute Lebensqualität. Diesen Faktoren gelte es Sorge zu tragen. Als Negativpunkte erwähnte er, die grosse Zahl Patente, welche nicht in der Schweiz industriell umgesetzt würden, die hohe Zahl Abwanderungen von Fachleuten und Spezialisten ins Ausland, die viel zu langen Planungsprozesse zur Bereitstellung von Produktionsstätten sowie die Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von Risikokapital.

Führende Stellung halten

Switzerland Innovation, eine nationale Stiftung, zu welcher auch der PARK INNOVAARE Villigen gehört, will einen Beitrag leisten, dass die Schweiz ihre führende Stellung als Innovations-Nation halten kann. Wichtig dabei ist, dass der entsprechende Raum geschaffen wird, damit Hochschulen und Universitäten mit der Wirtschaft vernetzt werden können und so Nährboden für Innovation entsteht. Innovationen, die für Unternehmungen einen Mehrwert schaffen.

Einer von fünf Standorten

Der PARK INNOVAARE in Villigen ist einer von fünf Standorten, an welchen diese Idee umgesetzt werden soll. Dabei geht es darum die, Forschung und die Unternehmungen einander näher zu bringen, so dass Ideen rascher zu einem markfähigen Produkt umgesetzt werden können. Der Park in Villigen konzentriert sich auf die vier Innovationsschwerpunkte Beschleunigungstechnologie, Materialtechnologie, Mensch und Gesundheit sowie Energie. Es gelte, diese vier Felder miteinander zu verbinden, um daraus neue Erkenntnisse und Ideen zu entwickeln, sagte CEO Daniel Kündig.

Ziele des Parks

Mit dem PSI ist der Forschungsbereich bereits vor Ort. Einen positiven Einfluss haben der in der Region vorhandene industrielle Hintergrund, die vom Kanton Aargau beschlossene Hightech-Strategie, der verfügbare Raum sowie die private Finanzierung. Ziel des Parks sei es, Wissen auszutauschen und zu vernetzen, national wie auch international, Talente zu fördern und zu vermitteln, ein zielgruppenspezifisches Raumangebot bereit zu stellen, die Ansiedlung nationaler und internationaler Firmen aber auch das Zurzibiet national und international sichtbar zu machen. Nicht Hightech schafft Arbeitsplätze, sondern die Innovation, bemerkte der Referent.

Zurzibiet ist in der Mitte

Markus Birchmeier, Präsident des Wirtschaftsforums Zurzibiet ging der Frage nach, was das Zurzibiet vom PARK INNOVAARE erwarten darf. Nach der Vorstellung des Forums und den bisher unternommenen Anstrengungen, äusserte er sich zur Erwartungshaltung und Positionierung der Region. Das Zurzibiet ist keine Randregion, sondern liegt mitten zwischen den Zentren Basel und Zürich und im Herzen der zwei Industrienationen Schweiz und Deutschland, stellte Markus Birchmeier folgerichtig fest. Packen wir die Chance, das Zurzibiet hat gute Voraussetzungen dazu. Als Vorzüge, die das Zurzibiet zu bieten hat, nannte er die gut ausgebildeten Fachkräfte, die intelligente Nutzung der Bauzonen, das bezahlbare Bauland aber auch das intakte Naherholungsgebiet. Wir müssen aber intelligent wachsen und aktiv an der Entwicklungsplanung mitwirken. Wohnen und Arbeiten muss nebeneinander möglich sind. Wichtig für den Präsidenten des Wirtschaftsforums ist, dass Politik und Wirtschaft zusammenarbeiten. Lassen wir uns von der Innovation anstecken! Zeigen wir den Auswärtigen, dass es im Zurzibiet lebenswert ist, so dass sie herkommen und hier Wohnsitz nehmen. In diesem Sinne kann vom PARK INNOVAARE durchaus ein positiver Einfluss auf das Zurzibiet erwartet werden.

Hightech aus Sicht eines KMU

Bereits vor den Referaten hatten die Teilnehmenden Gelegenheit zu einem Betriebsrundgang durch die Produktionsräume der Gastfirma Heinz Baumgartner AG. Dabei bekamen sie einen Einblick in modernste Produktionsmethoden. Hergestellt werden zur Hauptsache hochkomplexe Roboterarme für Geräte zur Tumorbehandlung. Für Erwin Baumgartner war es bisher unverständlich, weshalb im Umfeld des PSI keine Unternehmen entstanden sind. Aus diesem Grund begrüsst er die Realisierung des Vorhabens und beteiligt sich auch finanziell. Aus der Beteiligung hätten sich auch schon einige konkrete Aufträge ergeben. So konnten spezielle Teile für die Raumfahrt oder das im Bau befindliche SwissFEL gefertigt werden. Mit der Beteiligung profitieren wir aber auch vom Know-how und können dieses bei uns weiterentwickeln. Baumgartner schätzt die Chancen an der Beteiligung grösser ein als die Risiken. Die Beteiligung sei eine Herausforderung, aber wichtig für das weitere Bestehen der Firma. Zum Weiterbestand braucht es aber auch Fachkräfte. Den Beitrag dazu leistet die Firma mit dem Ausbilden von Lehrlingen. Geeignete Lehrlinge zu finden sei eine Qualitätsfrage, wobei zur Qualität nicht nur die schulische Leistung, sondern auch der Wille und die Freude am Beruf zählen würden. Falsch findet Erwin Baumgartner die im Bildungsbereich geplanten Sparmassnahmen durch Kürzung der Unterrichtsstunden.

Apell zur Teilnahme an den Wahlen

Bevor es zum Apéro ging, rief die Bezirksparteipräsidentin die Anwesenden auf, an den kommenden Wahlen unbedingt teilzunehmen. Die Bezirkspartei habe das Ziel, den Wähleranteil gegenüber den Nationalratswahlen noch zu übertreffen. Sie ermuntere alle, auch Leute im persönlichen Umfeld zur Teilnahme zu bewegen, wenn möglich immer gleich mit Liste 2. Wir brauchen jede Stimme, lautete ihr Apell!