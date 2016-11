Leonora del Rio, Sopran, ist die Solistin des Wettinger Neujahrskonzertes vom 2. Januar 2017 im Tägerhard.

Zum 23. Mal spielt unter der Leitung von Marc Kissóczy argovia philharmonic am Neujahrskonzert Werke von Georges Bizet, Gerónimo Gimenez, Franz Lehár, Albert Lortzing, Pablo Luna, Johann Strauss, Franz von Suppé, Emil Waldteufel, Carl Zeller. Solistin ist dieses Jahr Leonora del Rio, Sopran. Konzertbeginn ist um 17.00 Uhr.

Leonora del Rio

Die gebürtige Argentinierin aus Buenos Aires stammt aus einer musikalischen Familie. Ihre Eltern, beide Opernsänger, zogen nach Deutschland als Leonora 2 Jahre alt war. Nach dem Abitur studierte sie Gesang und Klavier an der Musikhochschule Köln.

Leonora del Rio blickt auf ein umfangreiches Opern- und Operettenrepertoire zurück, das sie auf internationale Bühnen führte, so u.a. zum Tiroler Landestheater Innsbruck, zum Lehar-Festival in Bad Ischl, ins Teatro Colón Buenos Aires, ans Mittelsächsische Theater Freiberg oder an das Staatstheater Kassel. Auch eine China-Tournee 2015 machte sie weit herum bekannt http://www.leonoradelrio.com).

Neujahrsansprache des Landammanns

Die Grussbotschaft des Regierungsrates wird traditionsgemäss von Landammann Stephan Attiger überbracht. Im Anschluss an das Konzert offeriert der Gemeinderat den Gästen einen Apéro.

Vorverkauf via Internet

Ab Donnerstag, 1. Dezember 2016, findet der Billett-Verkauf über Internet statt. Unter www.wettingen.ch können die Tickets bestellt werden. Während der Schalteröffnungszeiten des Rathauses ist auch noch eine telefonische Reservation unter 056 437 71 11 möglich.