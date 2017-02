In der Metzgerei Hans Höhn Untersiggenthal, die seit über 50 Jahren im Dorf erfolgreich tätig ist, hat der Sohn Tobias Höhn die Geschäftsführung ab Januar 2017 übernommen.

Öffnungszeiten:

Sonntag, 5. März 2017 10.00 – 12.00 Uhr

Sonntag 2. April 10:00 – 12.00 Uhr

Sonntag, 7. Mai Museumstag 10.00 – 16.00 Uhr mit Festwirtschaft für die ganze Familie

Sonntag, 4. Juni 10.00 – 12.00 Uhr

Sonntag, 2. Juli 10.00 – 12.00 Uhr

Die Ausstellung dauert von 5. März 2017 – 2. Juli 2017.

Die Öffnungszeiten sind am ersten Sonntag im Monat von 10.00 – 12.00 Uhr, oder auf Anfrage. Für zusätzliche Führungen sind wir jederzeit bereit.

An den Sonntagen bieten wir in unserem Mehrzweckraum Kaffee und Kuchen an.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Die Ortsmuseumskommission:

Auskunft erhalten Sie:

Tel. 079 290 56 87 Mail: ortsmuseum@untersiggenthal.ch

P Parkplätze bei der Schulanlage oder bei der Raiffeisenbank benützen. (400 m)