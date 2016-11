Anlässlich der 13. Generalversammlung im Forsthaus Oberrüti, geleitet von Präsident Jens Howoldt, Merenschwand, wurde das neue Tätigkeitsprogramm 2017 vorgestellt, diesmal unter dem Titel „Natour de Suisse“. Halb-, ein- oder mehrtägige, von ausgebildeten Tourenleitern geführte Wanderungen bilden den Hauptanteil. Dazu kommen Stadtführungen in Schwyz und Zug, Besichtigungen des Bergwerks Gonzen, des Tropenhauses Wolhusen, eine 2-tägige Radfahrt im Schwarzwald, Schneeschuhtouren und gemütliche Abende am Lagerfeuer, alle Anlässe sind einsehbar auf der Homepage nf-oberfreiamt.ch. Die Teilnahme von Kindern und Jugendlichen soll nächstes Jahr beitragsfrei sein, auch für Personen, welche sich die Ausflüge kaum leisten können. Dieses Jahr möchten die Naturfreunde sich auch als Helferinnen und Helfer am kantonalen Turnfest in Muri beteiligen.

Im Programmrückblick konnten die Mitglieder die Hollandreise fotografisch nochmals Revue passieren lassen, natürlich auch die teils happigen Wanderungen. Durchschnittlich 13 Personen nahmen pro Anlass teil, gerne würde man diese Zahl noch erhöhen. Schnupperteilnehmer sind immer willkommen. Die geschäftlichen Traktanden konnten schnell behandelt werden. Schön zu erfahren, dass der Verein finanziell gut dasteht.

Erstmals konnten gleich 5 Mitglieder für 25-Jahre Vereinstreue geehrt werden und erhielten das silberne Naturfreunde-Abzeichen. Wie geht das in einem Verein, der erst 12 Jahre besteht? Ganz einfach, die Jubilare waren zuvor Direktmitglieder oder in anderen NF-Sektionen aktiv.

Die Wahlen gingen schnell über die Bühne. Leider konnte für Vizepräsidentin Ginie Meier, Hägglingen, die unsere Region bald verlassen wird, noch kein Ersatz gefunden werden. Zum Schluss standen vor dem Forsthaus zwei grosse Fonduekessel bereit, worin mit grossen Gabeln kräftig gestochert werden konnte.

Hans Kaufmann