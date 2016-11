Schülerinnen und Schüler der Musikschule Ehrendingen musizierten am Sonntag, den 27. November 2016 im vollbesetzten Mehrzweckraum der Schule Dorf.

Das diesjährige Thema "Musical-Melodien" bot ein abwechslungsreichen Programm mit Melodien aus älteren Musicals wie "West Side Story" bis zu neueren Filmmusicals wie "High School Musical". Durch das Programm führte die Musikschulleitung L.J.Poole.

Die MSE Juniors, Leitung L.J.Poole, gestalteten den Beginn mit Mamma Mia aus dem gleichnamigen ABBA Musical. Melodien aus dem Lion King, Beauty and the Beast, Grease und Les Misérables begeisterten das Publikum. Natürlich durfte die Musik von Andrew Lloyd Webber nicht fehlen, mit Darbietungen aus Phantom of the Opera und Cats. Schülerinnen und Schüler von folgenden Musiklehrpersonen beteiligten sich: Didier Goethals Klavier und Keyboard, Fredi Spreng Klavier, Karin Altermatt Querflöte, Julie Keller Akkordeon, Emanuel Reinhard Saxophon, Mattias Merki Trompete, Laura J. Poole Klavier, Keyboard und Blockflöte.

Den Schlusspunkt setzte ein Medley aus West Side Story mit dem Querflöten- und Saxophonensemble unter der Leitung von Karin Altermatt.

Im Anschluss offerierte die Musikschule einen Apéro, organisiert vom Musikschulvorstand, der den Morgen des 1. Advents genüsslich ausklingen liess.