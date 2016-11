Einmal eine Abwechslung zum Oberbaselbiet. Trotzdem, das Schwarzbubenland ähnelt stark unserer Gegend. So hiess es für 16 Teilnehmer/Innen von der Evang.Reformierten Wandergruppe Frenkendorf-Füllinsdorf am 7.11.2016 mit dem Zug um 12.41 Uhr von Frenkendorf-Füllinsdorf nach Grellingen, dann mit dem Bus hinauf nach Himmelried. Ein Dorf, 15 km südlich von Basel und eine Gemeinde im Bezirk Thierstein vom Kanton Solothurn. Der jetzige Gemeindepräsident Jürg Schneeberger von Himmelried war früher in Frenkendorf Gemeinderat. Man kennt sich. Die Nachbargemeinden sind Seewen, Nunningen und Breitenbach im Kanton Solothurn und Brislach, Grellingen und Duggingen im Kanton Basel-Landschaft. Das war also eine Wanderung, organisiert vom Wanderleiter Theo Haug in Richtung Unterbaselbiet und auch ein wenig durch den Kanton Solothurn. Und so ging es abwärts von Himmelried durch den dunklen, wilden Grund des Chastelsbaches nach Grellingen. Dies bei einem Wetter, wo alles stimmte, die Natur wie auch die Farben vom Herbst. In Grellingen hatten wir dann das Zvieri im Restaurant „Eggfluh“. Und dann zurück gemeinsam wieder per Bahn in Richtung Heimat.