Wer die Hinfahrt verpasst, dem streicht der Busfahrer die Rückfahrt!

Aber wir vertrauen den beiden Busfahrern und erleben unsern heutigen Traum. Rückfahrt inbegriffen!

Ja, die Zeit ist ein seltsames Phänomen. Weit zurückliegende Erinnerungen sind oft lebendiger als die kürzlich erworbenen. In diesen Gedanken versunken, erreichen wir via Muri – Wohlen – Lenzburg das Restaurant Rebstock in Wiedlisbach. Ein Volltreffer: feine Buttergipfeli verschmelzen mit dem köstlich riechenden Kaffee.

Es gilt; nach dem Aufbruch über Solothurn – Biel das Hotel Twannberg zu erreichen. Nicht ohne ermunternde Worte unseres Busfahrers: „habt ihr Fragen an mich, bedeutet das nicht reklamieren, sondern informieren“.

Am heutigen Start um 8.30 Uhr ist der Tag noch nicht richtig erwacht. Umso überraschter geniessen wir die Sonne mit steigenden Temperaturen auf dem Kurzmarsch von den Bussen zum Reiseziel. Eine herrliche Rundsicht auf den blau schimmernden Bielersee lässt unsere Herzen höherschlagen. Wir denken selten an das, was wir haben, aber vielfach an das, was uns fehlt.

Über 90 erwartungsvolle Menschen zu verwöhnen, ist das Ziel des eingespielten Teams, das uns an der Sprachgrenze mit „Bienvenue und Willkommen“ begrüsst. Das Hotel Twannberg liegt eingebettet in der grünen Jurahochebene. Ein idealer Ort der Ruhe, Entspannung und Erholung für die ganze Familie. Innert kurzer Zeit zaubert die Küche über emsige Helferhände Suppe, Braten, Reiskugeln, Gemüse und Dessert zu den hungrigen Senioren, begleitet von einem süffigen Twanner-Rotwein oder mit kühlem Mineralwasser.

Und obwohl von den Organisatoren für den Aufenthalt 2 ¾ Stunden eingerechnet, rinnt die Zeit unaufhörlich. Freundschaften werden aufgefrischt, und man hört oft, jeder muss seinen Everest bezwingen. Wenn wir die Welt mit 70 genau so sehen wie mit 40, haben wir 30 Jahre unseres Lebens verschwendet.

Durch eine zauberhafte Landschaft, den meisten unbekannt, gespickt mit geläufigen Ortschaften, wie La Neuville – Ligerz – Pieterlen, erreichen wir um 17.00 Uhr das Hotel Krone in Aarburg. Gekonnt gedeckt, entdecke ich auf meinem Tischset eine gedruckte Karte: „denken sie bei Kohle an ihr Bankkonto?“ Eine Werbung. Wohlstand ist, wenn die Menschen mehr Uhren als Zeit haben.

Aber bei Kaffee und Fruchtkuchen sind diese Gedanken im Nu verflogen, und die launigen Worte unseres Gemeindeammanns Hannes Küng und Organisator Ernst Sennrich an die aufmerksam zuhörenden Teilnehmer endet mit verdientem Händeklatschen.

Kurz nach 19.00 Uhr, müde aber voller Erinnerungen, verabschieden wir uns von den beiden Busfahrern, die uns viel Freude schenkten. Und vor allem Ernst Sennrich im Bus 1 und Vreni Suter

im Bus 2 sind unersetzlich und ernten viel Applaus.

Wer es für unmöglich hält, soll denen nicht im Wege stehen, die es gerade tun.

Was die 3 Sponsoren Raiffeisenbank Merenschwand-Obfelden, Kirchgemeinde Merenschwand-Benzenschwil und die Einwohnergemeinde Merenschwand seit vielen Jahren vorleben, verdient ein riesiges Dankeschön.

Ein Reiseteilnehmer für den Pfarreirat Merenschwand