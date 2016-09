Zwischen Naturjodel und Klangarena

Die Turnfahrt des Männerturnverein Widen führte dieses Jahr ins heimatliche Appenzellerland. Bei traumhaftem Sommer-Wetter verbrachten wir das Wochenende vom 26. – 28. August 2016 in der „Frohen Aussicht“ in Schwende bei Appenzell.

Bei herrlichem Schweizer Sommerwetter trafen sich die 16 Teilnehmer am Freitagmorgen beim Schulhaus Widen. Dort wurde erstmal das Gepäck im Mietbus oder im privaten VW-Bus verstaut. Nach der Begrüssung durch die Reiseleiter Stefan Schwarz und Peter Juchli haben alle ihren Sitzplatz eingenommen damit wir uns pünktlich um 07.30 Uhr Richtung Ostschweiz aufmachen konnten. Nach der ersten Hürde am Gubrist ging die Fahrt auf der Autobahn ohne Halt bis St. Gallen und von dort weiter via Hundwil nach Appenzell. Leicht verspätet trafen wir dort ein, weshalb es sogleich mit der „schmackhaften Dorfführung“ bei der Drähschiibe losging. Auf den nächsten 1 ½ Stunden wurden wir unter kundiger Leitung von Herr Sutter von einer Sehenswürdigkeit zur nächsten geleitet und zwischendurch immer mit leckeren regionalen Spezialitäten versorgt. So kamen wir in den Genuss von Chäsfladen, Bier-, Fleisch- und Käsespezialitäten und natürlich auch von Biberli und Anisgebäck aus lokaler Herstellung. Dank den kurzweiligen und spannenden Geschichten zur Kirche, dem Landsgemeinde-Platz, den wunderschönen Gebäuden in der Hauptgasse, der Heiligkreuz-Kapelle als Namensgeberin von Appenzell, ergaben einen eindrücklichen Gesamtüberblick über die Entwicklung des Innerrhoder Hauptortes.

Kurz darauf wurden wir von Thomas Brülisauer begrüsst, der uns in voller traditioneller Sennentracht zu Fuss ins alte Kloster führte. Dort erwartete uns eine Einführung in den Naturjodel „Rugguserli“ und in das Talerschwingen. Nun konnten wir endlich unser viel-seitiges Talent beweisen. Nach zögerlichem Beginn erarbeiteten wir innert 45 min. unter einigem Gelächter ein mehrstimmiges Rugguserli. Dazwischen konnten wir uns am drei-stimmigen Talerschwingen versuchen und zu guter Letzt wurde alles zu einer Einheit zusammengefügt. Nun überraschte uns Thomas mit der Nachricht, das Gelernte zwischen Haupt-gasse und Landsgemeindeplatz öffentlich zu präsentieren! Kaum aufgestellt scharten sich Touristen aus aller Welt um die Attraktion und los ging das Ständli. Voll Inbrunst wurde gejodelt und mit viel Schwung die Silbertaler geschwungen, was am Ende in einem grossen Applaus und einem sehenswerten Video mündete. Danach gingen wir hungrig von den Strapazen, im nahegelegenen Garten essen und trinken. Um 15.00 Uhr trafen sich alle wieder beim Parkplatz, wo die einen per PW und die anderen sich zu Fuss und bei grosser Hitze auf den Weg nach Schwende machten. Beim Dorfbrunnen in Weissbad haben wir uns erfrischt bevor der kurze Aufstieg in Angriff genommen wurde. Da Heiner die Mütze unten vergessen hatte, musste er noch eine Extra-Runde machen. Beim anschliessenden Durstlöschen auf der Terrasse unseres Hotels „Frohe Aussicht“ waren dann alle wieder zusammen. Nach dem feinen Nachtessen lockte uns die laue Sommernacht wieder nach draussen, wo wir den intensiven Tag unter Sternenhimmel ausklingen liessen.

Am Samstag Morgen war nach einem ausgiebigen Frühstück kurz vor 9.00 Uhr Abmarsch nach Wasserauen. Dort bestiegen einige Senioren die Seilbahn auf die Ebenalp, von wo aus der Spaziergang hinunter zum Berggasthaus Aescher führte. Der Hauptharst nahm unter kundiger Leitung von Stef den Aufstieg zum Seealpsee samt Rundwanderung unter die Füsse. Die phantastische Bergkulisse im Morgenlicht und der spiegelnde Säntis im glasklaren See waren von atemberaubender Schönheit! Für Angefressene reichte die Zeit zur Abkühlung im er-frischenden See und einer Stärkung im Gasthaus. Danach kam das pièce de résistance, die Etappe der Bergflanke entlang hinauf zum weltberühmten Bergrestaurant Aescher. Die 400 Höhenmeter in der Mittagshitze zehrten an den Kräften, doch die Aussicht und das urchige gemeinsame Mittagessen mit den Senioren entschädigte für die Strapazen. Um 14.00 Uhr begab man sich via Wildkirchli und der Höhle Richtung Ebenalp, wo sich die Wege wieder trennten. Während die einen die Seilbahn hinunter ins Tal nahmen machten sich Übrigen durch Wald und Wiesen per pedes auf. Ein kurzer Halt auf der Alp Bommer erlaubte die Degustation von frischem Bergkäse. Mit neuer Energie versorgt, nahm man den restlichen Fussmarsch hinunter nach Schwende beschwingt auf sich. Etwas Müde von der heissen Sonne fanden sich bald alle auf der Terrasse unseres Hotels wieder. Nochmals genossen wir das ausgezeichnete Essen und den ruhigen Abend im Garten.

Für den Sonntag hatten Peter und Stef nochmals weitere Highlights geplant. Nach dem Frühstück besichtigen wir in Stein den Hof „Kabier“ von Sepp Dähler. Auf seinem Betrieb werden spezielle Rinderrassen mehrheitlich mit Bier und ent-sprechenden Produktionsstoffen aus der Brauerei Locher gefüttert und auch damit massiert und getränkt. Der vor-handene Alkohol wird von Wiederkäuern nachweislich schon im Magen zersetzt und gelangt somit gar nicht in die Blutbahn der Tiere. Die Kälber schätzen die enge Beziehung zum Bauer auch dank den täglichen Massagen, welche die Tiere sichtlich geniessen. Es ist offensichtlich, dass diese Wohlfühlumgebung letztendlich zu einer erstklassigen Fleischqualität für Liebhaber und Gourmets führt. Nach einem kurzen Stopp bei den Freiland- und Wollschweinen, konnten wir im Showraum auch einige bei der kompletten Verwertung der Tiere, anfallenden, speziellen Produkte aus Leder, Horn etc. bestaunen. Spannend sind auch die integrativen Einsätze von jugendlichen Menschen aus der Heilpädagogischen Schule, welche hier in der Natur teilweise mitarbeiten und auf ihr weiteres Leben vorbereitet werden. Anschliessend ging die Fahrt weiter nach Degersheim, wo wir von Oliver Lüttin in seiner Klangarena begrüsst wurden. Hier hat er ein einzigartiges Werk aus speziellen Bäumen wie Sequoia/Mammut Holz geschaffen. Während knapp zwei Stunden, von einem Apéro unterbrochen, erzählte er uns aus seinem besonderen Leben und von den besonderen Geschichten die hinter jedem geschaffenen, einmaligen Instrument steckt. Als Autodidakt hat er eindrückliche Werke geschaffen, vor denen wir teilweise verblüfft vom Klang und Dimension stehen blieben. Nachdem noch Gelegenheit blieb einzelne Instrumente selber zu spielen und Fotos davon zu machen, durften wir ein köstliches Thai-Mittagessen geniessen, welches Sutchai Lüttin für uns vorbereitet hatte. Wer Lust hatte, ging noch auf einen mehrheitlich schattigen Spaziergang durch den Wald rund um Degersheim. Nach einer letzten Erfrischung im Garten der Klangarena, haben uns die beiden Chauffeure wieder wohlbehalten und pünktlich zurück auf den Mutschellen gefahren.

Wir richten unseren Dank an unsere Reiseleiter Stefan Schwarz und Peter Juchli, welche für die einmalig abwechslungsreiche Reise verantwortlich waren.

