Seit über 20 Jahren engagieren sich die Mitglieder des Lions Clubs Baden-Heitersberg im „Samschtig-Club“, ein Freizeittreff von insieme Region Baden-Wettingen, für Menschen mit Beeinträchtigung. Jeden zweiten Samstag treffen sich rund 40 Personen zu einem gemeinsamen Nachmittag. Es wird gespielt, gebastelt und spaziert. Die absoluten „Highlights“ sind jedoch die Ausflüge mit dem Lions Club. In diesem Herbst fuhren sie an einem sonnigen Nachmittag mit dem „Lions-Club“ in Kleinbussen nach Holzrüti, wo sie am Waldrand von den Mitgliedern des Modellflugsportvereins Reusstal empfangen wurden. Mit viel Herzblut und Geduld wurden ihnen die verschiedenen Flugzeuge und Helikopter vorgestellt, welche vor allem die Männerherzen höher schlagen liessen. Nach einer imposanten Flugshow durften die Teilnehmenden sogar selber ein Modellflugzeug steuern. Zum Zvieri offerierte der Lions Club feine Sandwiches, Getränke und zum Dessert ein Glacé.

Es war einmal mehr ein gelungener Nachmittag – die glücklichen Gesichter der Teilnehmenden sprachen für sich. Geblieben sind viele schöne Eindrücke und Erinnerungen und die Vorfreude auf den nächsten Lions Club-Ausflug.

Ein riesen grosses Dankeschön an alle Lions-Mitglieder, die diese Abwechslung für Menschen mit Beeinträchtigung ermöglichen und ihnen mit viel Freude und Engagement ihre Zeit schenken.

insieme Region Baden-Wettingen /ust