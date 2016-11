Zur Einstimmung auf den Winter luden die Schule und der Sprachheilkindergarten Rüfenach wiederum zum stimmungsvollen Räbeliechtli-Umzug durchs Dorf. Anschliessend wurden die Besucher mit einer feinen Suppe und köstlichen Kuchen verwöhnt.

Es war kalt, es nieselte, und es war dunkel. Dennoch strömten Kinder und Erwachsene in Scharen zum Schulhaus Rüfenach. Der Räbeliechtli-Umzug der Primarschule Rüfenach und des Sprachheilkindergartens sind ein Anlass, an dem man sich trifft, an dem ehemalige Schulkinder zurückkehren und viele Leute am Wegrand stehen, deren Kinder bereits längst ausgeflogen oder noch nicht in die Schule eingetreten sind.

Räben schnitzen, Laternen basteln

Bereits der ganze Schultag stand im Zeichen des Räbeliechtli-Umzugs. Die älteren Kinder kochten zusammen mit Klassenlehrerin Käthy Blunschi eine feine Kürbissuppe. Kindergärtler und Unterstufen-Kinder schnitzten mit der Hilfe ihrer Eltern, Grosseltern oder Gotte und Götti ihre Räbeliechtli. In die weiss-violetten Räben schnitzten sie furchterregende Gesichter: Grosse Augen und Münder mit Zahnlücken.

Einige Kinder durften Gesichter in die riesigen orangen Kürbisse für den Leiterwagen schnitzen. Das machte ihnen besonderen Spass. Die 4. Klässler schmückten den Wagen zusätzlich mit Efeuranken. Für sich selber banden sie Kronen aus Efeu – so dass sie kleinen Elfen glichen. Die 4. Klässler hatten im Werken zuvor auch hübsche Laternen, geschmückt mit Herbstblättern, gebastelt.

Feuerwehr sorgte für Sicherheit

Endlich war es so weit. Im Dunkeln stellten sich die Kinder zum Räbeliechtli-Umzug auf. Zu Beginn die 4. Klässler mit dem Leiterwagen, gefolgt von den kleineren Kindern. Die Kerzlein wurden angezündet, die Kinder stimmten ihre Lieder an und gemeinsam zogen sie los. Der Lichterzug wälzte sich langsam durchs Dorf und hinterliess eine Lichterspur. Schön war es, dem Gesang der Kinder zu lauschen. Die Feuerwehr Geissberg sorgte souverän für die Sicherheit der Kinder.

Nach dem Rundgang durchs Dorf trafen sich alle vor dem Gemeindehaus. Die Kinder reihten sich zum Konzert auf, und begannen die Räbeliechtli-Lieder im Chor zu singen, begleitet vom Blockflöten-Orchester der 4. Klasse und von der Klavierlehrerin Katharina Guggenheim. Claudia Zehnder, Schulleiterin der Schule Rüfenach, und Evi Geissbühler, Leiterin des Sprachheilkindergartens, begrüssten die vielen Besucher.

Kürbissuppe und Kuchenbuffet

Der ganze Schulhof war mit bunten Laternen geschmückt. Nun durften sich alle bei einem riesigen Buffet bedienen. Die 6. Klässler schöpften die exzellente Kürbissuppe und servierten heissen Punsch, die jüngeren Kinder waren für das lange, vielfältige Kuchenbuffet zuständig. Fröhlich und höflich verteilten sie die Köstlichkeiten, und die Besucherinnen und Besucher verweilten trotz der Kälte gerne auf dem Pausenplatz und hielten da und dort einen Schwatz. Kurzum, sie genossen den Anlass. Eine Mutter sagte etwas besonders Schönes: „Es ist das letzte Mal, dass mein Sohn am Räbeliechtli-Umzug teilnimmt. Wie schnell die Zeit vergangen ist. Es war jedes Mal sehr schön.“ Bestimmt wird auch sie nächstes Jahr, wenn ihr Kind in der Oberstufe ist, zu jenen gehören, die beim Räbeliechtli-Umzug in Rüfenach mit dabei sind.

Text und Fotos: Cornelia Thürlemann