Die Leiter des Laufträffs Solothurn bedanken sich bei MIZUNO für die grosszügige Unterstützung zur Neuanschaffung wintertauglicher Laufjacken und Thermo-Shirts. Ausserdem freuen wir uns neu auf die Zusammenarbeit und Unterstützung durch SOL-ID Athletes World Solothurn und danken unseren bisherigen Sponsoren (Orthopunkt Solothurn, CIS, Mizuno und Various Sports für ihre finanzielle Unterstützung.

Der Laufträff-Solothurn wurde 2009 von ein paar Laufbegeisterten gegründet. Die Teilnehmer des Laufträffs setzen sich aus Läuferinnen und Läufern aller Alters- und Leistungsklassen zusammen unter dem Motto „ Spass am Laufen vermitteln “ Wir freuen uns immer über Neuteilnehmer, welche eine Stunde am Stück joggen können. Für Neuanfänger führen wir nun jeden Frühling (Ende März) einen Laufaufbaukurs für Anfänger durch. Das ist ideal, um behutsam in die Geheimnisse des Laufsports eingeweiht zu werden.

Komm doch einfach ganz unverbindlich vorbei und absolviere ein Training mit uns, ganz nach dem Motto: Laufen macht Spass – und in der Gruppe umso mehr.

Trainiert wird jeden Mittwoch unter fachkundiger Anleitung unserer geschulten Laufleiter/innen, bei jedem Wetter - das ganze Jahr - in verschiedenen Stärkeklassen und Gruppen, vom Spitzenläufer bis zum Hobbyjogger in der Umgebung von Solothurn.

Treffpunkt und Start immer mittwochs um 19:00 beim CIS Sportcenter Solothurn.