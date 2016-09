Bei wunderschönem Wetter fand am zweiten Samstag im September die Reise der Trachtengruppe Kriegstetten statt. Per Car ging’s Richtung Ostschweiz. In der Stall-Stube in Maur am Greifensee gab’s den ersten Halt. Gestärkt mit einem reichhaltigen Brunch ging die Fahrt weiter nach Seegräben.Ziel war die Kürbisausstellung „Römer“ auf der Juckerfarm am Pfäffikersee. Unglaublich, wie viele verschiedene Kürbisarten da gewachsen und was daraus für Produkte und Dekorationen hergestellt worden waren! Nach diesem gemütlichen Aufenthalt wurden die Trachtenleute über den Mutschellen in die schmucke Altstadt von Bremgarten chauffiert. Ein feines Nachtessen im Hotel Stadthof rundete den Ausflug ab. Ein herzliches Dankeschön der Präsidentin Regula Richard für die Organisation!



Bericht von Rosa Widmer, Steinhof