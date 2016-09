Die Einladung zum Kleinen Banntag / Waldgang 2016, die flatterte via Briefkasten bei uns Bürgern von Frenkendorf ins Haus. Natürlich sagen viele gerne ja, denn man sieht dann wieder so einige vom Dorf. Die Besammlung mit 200 Bürgern war am Samstag, den 17. September 2016, um 14.00 Uhr beim Ortsmuseum. Die zahlreich erschienen Bürger/Innen waren gespannt, was dieses Mal auf der Traktandenliste stand. Und so lauschten alle gespannt den Worten der Bürgerrätin Andrea Schäfer-Egger, was sie uns zu sagen hatte.

Dies war vorgesehen: Kein Waldgang, nein viele interessante Punkte 1 – 6, die zu erleben waren. Gut Punkt 1 war die Begrüssung.

Auch dieses Jahr hatte es wieder Gemeinderäte/Innen wie auch den neu gewählten Gemeindepräsidenten Roger Gradl unter uns. Auch der Ehrenbürger Hans-Ulrich Fässler und andere eingeladenen Ehrengäste aus den Nachbargemeinden wurden speziell begrüsst.

Punkt 2; Einiges über das Calancatal, (Cauco – Calanca ), wo der VVF schon einige Jahre gemeinsam mit der Gemeinde Frenkendorf einen kulturellen und persönlichen Austausch pflegt.

Punkt 3: Pumpianer von Frenkendorf zeigten wie man früher löschte, dies mit einer Handdruckspritze mit Jahrgang 1875. Man konnte auch sich selbst betätigen. Einfach ein Wettbewerb, wo dann die Siegergruppe Süssigkeiten als Lohn bekam.

Punkt 4: Der Zivilschutz Altenberg, einfach über alles was die Baselbieter Zivilschutz-Kompanie aus den Dörfern Frenkendorf-Füllinsdorf-Giebenach-Arisdorf- Hersberg als Aufgabe zu erfüllen hat.

Punkt 5: Marco Degen orientierte über die Mammut Bäume in Frenkendorf.

Punkt 6: Pfadi und die Natur, 2015 bekam man sogar von der Bürgergemeinde den Förder- und Anerkennungspreis. Und so konnten wir vieles vom Leben von Pfadfindern vernehmen.

Punkt 7: Das Ortsmuseum. Einfach Suchbilder im Ortsmuseum mussten gefunden werden. Und erriet man dann am Schluss alle, man durfte es als Urkunde nach Hause nehmen.

Und nach all dem, dann wie alle Jahre wieder das gemeinsame Essen, gesponsert von der Bürgergemeinde. Diese Mal nicht beim Rischschopf, nein in der Aula vom Schulhaus Mühlacker. So darf man am Schluss nur noch dies sagen, dass wieder alles grossartig organisiert war vom Team von der Bürgergemeinde. Und auch allen anderen, die hier irgendwie mitwirkten sei gedankt.