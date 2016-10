Kleine Montagswanderung am 3. Oktober 2016

Ist man in einer Wandergruppe, (Evang.Ref.Kirche Frenkendorf-Füllinsdorf) jeder springt einmal ein, um eine Wanderung zu organisieren. Also waren wir dieses Mal als Familie an der Reihe. Und so ging es mit 28 Frauen und Männer um 13.14 Uhr vom Bahnhof Frenkendorf-Füllinsdorf mit dem Zug nach Liestal. Und von dort dann mit den Bus bis zur Abzweigung Hersberg. Hier fing dann die Wanderung an. Zunächst bis zum Aussichtsturm Liestal. Alle, die es wollten, die konnten den Aussichtsturm besteigen und die Aussicht in die Gegend geniessen. Das Ziel der Wanderung war Füllinsdorf. Also vom Aussichtsturm dann auf wunderschönen markierten Wegen durch den Wald. Einfach um den Schleifenberg herum. Und so war man am Schluss auf der Höhe von Füllinsdorf. Der Blick dann auch auf Frenkendorf, ja sogar das Restaurant Bienenberg sah man in seiner vollen Pracht. Und ganz am Schluss ging es in Richtung Gemeindehaus Füllinsdorf. Von dort dann hinunter auf der Strasse zum Schönthal. Und wie üblich bei so einer Wanderung im Pizza Restaurant Schönthal das verdiente ZVIERI.