Serving the children of the world

Getreu diesem Slogan engagierte sich der Kiwanis Club Solothurn auf dem Spielplatz Zelgli in Zuchwil.

Nachdem der aktive Solothurner Sozialclub bereits 2015 einen grossen Kletterturm finanziert und mit Manpower aufgestellt hat, wurde auch dieses Jahr zur Verschönerung des Areals beigetragen. Der Wunsch der Zelgli-Leitung war für die Aufwertung des Areals drei neue Bäume als Schattenspender im Sommer. Diese wurden nun Ende Oktober mit Hilfe der Kiwaner-Freunde gepflanzt. Die Finanzierung der Bäume wurde auch vom tatkräftigen Sozialclub übernommen. „Wir freuen uns bereits jetzt, wenn wir nächsten Sommer den Schatten auf dem Spielplatz geniessen können“ zeigt sich die Leiterin des Spielplatzes Cornelia König begeistert vom Einsatz des Kiwanis Clubs Solothurn