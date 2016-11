Der Präsident der Ref. Kirchgemeinde Kulm konnte im Pavillon in Unterkulm 57 Stimmberechtigte und eine vollzählig anwesende Kirchenpflege begrüssen. Als Stimmenzähler stellten sich Walter Fuchs, Unterkulm und Beat Hofmann, Oberkulm zur Verfügung. Eine Änderung der Traktanden wurde nicht gewünscht. Dem Protokoll der letzten Kirchgemeindeversammlung wurde mit grossem Mehr zugestimmt. Einem Antrag des Kirchenchors um eine Beitragserhöhung von bisher CHF 6'000.-- auf neu CHF 9'200.-- wurde nach mehreren engagierten Wortmeldungen und lebhafter Diskussion zugestimmt. Daraus ergab sich eine Anpassung des Budgets, das nun bei Einnahmen von CHF 1'030'108.-- und einem budgetierten Aufwand von CHF 1'076'308.-- mit einem Aufwandüberschuss von CHF 45'913.-- abschliesst. Die Rechnungsprüfungskommission war durch Bruno Tanner vertreten. Hans Santschi und der Präsident, Erich Eichenberger, konnten aus gesundheitlichen Gründen entschuldigt nicht teilnehmen. Hans Santschi tritt auf Ende 2017 aus der RPK aus und Bruno Tanner hat seinen Rücktritt auf Ende 2017 angemeldet. Die Kirchenpflege ruft motivierte Kirchenmitglieder auf, sich in diesem Gremium zu beteiligen.

Anschliessend stellte Pfarrer Toni Gruber das Winterprogramm vor, Peter Müller informierte über das im kommenden Jahr zu feiernde Jubiläum "500 Jahre Reformation", wobei mit Schwerpunkt am 5.11.17 (Reformationssonntag) alle 3 Pfarrpersonen aktiv sein werden. Birgit Rosenkranz berichtete über das wiederum erfreuliche Ergebnis des Missionsbazars, der mit einem finanziellen Erfolg von CHF 5'400.-- für die Mission 21 durchgeführt wurde. Hans Müller orientierte über den Stand des Landverkaufs in Oberkulm, mit dem Ziel, diesen im laufenden Jahr noch abzuschliessen. Ein Votum aus der Versammlung machte auf rechtliche Zusammenhänge aufmerksam. Nachdem das Wort unter Verschiedenem nicht gewünscht wurde, konnte Daniel Amstutz die Versammlung schliessen und bei angeregten Gesprächen konnten Kaffee und Kuchen genossen werden. Hans Müller