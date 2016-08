Sonntag, 11. September 2016, 17.00 Uhr in Fricks Monti

Baba Aziz

ein Film von Nacer Khemir/Tunesien 2004– D 12/10 J.

Ishtar, ein lebensfrohes Mädchen, und Grossvater Bab'Aziz, ein blinder Derwisch, sind unterwegs ans grosse Derwisch-Treffen, dessen Ort sich aber nur jenen offenbart, die mit dem Herzen der unermesslichen Stille der Wüste zu lauschen vermögen. In Bab'Aziz singt er uns in einem ausgesprochen musikalischen Sinn eine Ode an die Wüste und die Sehnsucht nach Liebe.

Ökumenisches Film- und Begegnungsprojekt

der Reformierten Kirchgemeinde Frick und der Katholischen Pfarreien Frick, Gipf-Oberfrick, Oeschgen, Wittnau und Wölflinswil-Oberhof