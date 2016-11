Am Samstag, 26. November lud die Jubla Biberist zum Adventskranzbinden ein.

Viele Kinder folgten dieser Einladung. Es entstanden schöne, kreativ verzierte Adventskränze, welche die Kinder ihren Eltern stolz präsentierten.

In den Stuben werden die Adventskerzen nun leuchten, jede Woche wird’s ein wenig heller. Sie wollen uns aufmerksam machen, dass Weihnachten allmählich naht.

Der nächste Jublaanlass ist am Samstag 10. Dezember von 16.00 - 18.00 Uhr, Kinotime ist angesagt.

Paul Füglistaler