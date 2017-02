Das erste sïdefin-Konzert in diesem Jahr findet am Samstag, 25. Februar 2017 um 19:30 Uhr statt:

Rock und Pop uf Brienzerdiitsch

Niuwland

„NIUWLAND“ entsteht wenn sich das Berner Oberland und das Seeland treffen und zu einer Einheit verschmelzen. „NIUWLAND“ so nennt sich die neue Band von Katharina Michel und der ehemaligen Georgeband. „NIUWLAND“ steht für gerade und schnörkellose Musik in Brienzer Mundart, angetrieben durch Rock, Pop und Funkie Grooves – mit Mundarttexten die ehrlich, direkt und manchmal auch etwas frech sind. Ganz nach dem Motto „Verändrig sig normal“ steht NIUWLAND nun mit neuer Besetzung und eigenen Songs bereit, die Freude an der Musik auch Live zu präsentieren und richtig Gas zu geben!

Die Mitglieder der ehemaligen Georgeband wurden im Januar 2017 mit der goldenen Schallplatte ausgezeichnet.

Es spielen:

Katharina Michel: Voc,

Chris Mathys: Git

David Brotschi: Key

Michele Porto: Bass

Sandra Schorer: Drums

Ort

Im Rittersaal, Restaurant Schloss Buchegg, 4586 Kyburg-Buchegg

Eintritt/Vorverkauf

online: tipo.ch/kbb

Biberoptik Hausmann AG, Hauptstrasse 30, 4562 Biberist

Abendkasse

Weitere Informationen

finden Sie auf unserer Homepage KunstBegegnungBuchegg.ch und auf der Homepage von Niuwland: niuwland.ch.

Niuwland und die Kunst Begegnung Buchegg freuen sich auf Ihren Besuch.