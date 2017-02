feiert heute, den 28.02.2017, im Altersheim Heimatblick in Biberist seinen 80. Geburtstag. Bei guter Gesundheit nimmt er aktiv an den Anlässen im Altersheim teil. Täglich ist er zu Fuss unterwegs in Biberist und Umgebung. Grosse Freude bereiten ihm jeweils die Besuche seiner Familie und Bekannten. Zu diesem grossen Tag gratuliert die Einwohnergemeide Recherswil ganz herzlich und wünscht dem Jubilaren alles Gute im neuen Lebensjahr.