Am Sonntag, 28. August fand die diesjährige Reise des Kath. Kirchenchores mit Angehörigen statt; das Ziel war der Titlis. Bei warmem Spätsommerwetter versammelte sich die fröhliche Schar beim Pflugerplatz.

Der Car führte uns via Autobahn zur Raststätte Neuenkirch, wo Kaffee und Gipfeli auf der Terrasse genossen wurden. Anschliessend ging die Fahrt weiter nach Engelberg. Mit dem TITLIS XPRESS, der seit Dezember 2015 neuen 8er-Gondelbahn gelangten wir in knapp 20 Minuten bis zur Station Stand, wo wir auf die TITLIS ROTAIR umstiegen. Diese weltweit erste Drehseilbahn, welche 70 Personen befördern kann, brachte uns von der Zwischenstation Stand hinauf zur Gipfelstation auf 3020 Meter. Während der fünfminütigen Fahrtzeit drehte sich die Gondel um 360 Grad. Das ergab die perfekte Rundumsicht auf steile Felswände, tiefe Gletscherspalten und schneebedeckte Berggipfel in der Ferne. Nach der Ankunft genossen wir bei milden Temperaturen die Aussicht auf die umliegenden Berge und Täler. Nach dem herrlich mundenden Mittagessen im Panorama-Restaurant ging's dann wieder talwärts nach Engelberg. Hier hatten wir noch Gelegenheit, die Sehenswürdigkeiten dieses Ortes zu erkunden, oder einfach das schöne Wetter zu geniessen.

Die weitere abwechslungsreiche Car-Fahrt erfolgte - abseits der Autobahn - via Stans, Hergiswil, Horw, Willisau, Huttwil, Herzogenbuchsee nach Wiedlisbach.

Dort konnte nochmals Hunger und Durst gestillt werden. Zufrieden und etwas müde von den vielen schönen Eindrücken langten wir wieder in Oensingen an.

Vielen Dank an dieser Stelle Lilian und Sepp Jordi, welche damit die 25. Vereinsreise für unseren Chor organisierten.