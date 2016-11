Am 20. Plausch-Unihockeyturnier des Sportvereins SV Fislisbach nahmen am Wochenende vom 12./13. November 2016, 315 Sportler und Sportlerinnen verteilt auf 50 Mannschaften teil. In verschiedenen Kategorien wurde während 1‘140 schweisstreibenden Minuten um jeden Ball gekämpft. Der Einsatz der Spieler und Spielerinnen spiegelt sich in den beinahe 600 geschossenen Toren nieder.

Am Samstagvormittag kämpften die Knaben und Mädchen der 1. bis 3. Klasse und am Nachmittag die Kinder mit ihren Eltern in der Kategorie Family Plausch um jeden Ball. Den Schluss machten am Samstagabend die Kategorie Mixed und die Dorfmannschaften.

Am Sonntagvormittag ging das Turnier in die letzte Runde. Verschiedene Kategorien der Knaben und Mädchen von der 4. bis zur 9. Klasse waren an der Reihe. Einmal mehr durften wir in diesen Kategorien auch einige Teams von anderen Sportvereinen aus der Umgebung an unserem Turnier begrüssen.

Der Sportverein Fislisbach freut sich bereits jetzt auf das nächste Turnier vom 18./19. November 2017.

(geschrieben von Roger Kamber)

www.svfislisbach.ch