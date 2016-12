Ein bisher tolles Spendenergebnis brachte die Verkaufsaktion der Schüler des Schulhauses Dohlenzelg (Windisch) ein. Im Rahmen ihrer Projektwoche "Vom Dunkel ins Licht" boten sie in der Fussgängerzone der Neumarktstrasse und im Bereich des FHNW-Campus Brugg/Windisch ihre selbstgebastelten Schneemänner an. Der Erlös geht als Ganzes an die SRF3-Hilfsaktion "Jeder Rappen zählt".

Bei der diesjährigen Aktion von "Jeder Rappen zählt" geht es um die Unterstützung von Kindern auf der Flucht, sei in einem Flüchtlingscamp oder hier in der Schweiz. Dabei kann mit den unterschiedlichsten Beträgen geholfen werden. So kann Schulmaterial für den Besuch einer Flüchtlingsschule oder die dringend nötigen Lebensmittel und warme Kleidung für den Winter beschafft werden.



Morgen und übermorgen werden die Mittelstufenschüler des Schulhauses Dohlenzelg wieder unterwegs sein, um weiter Geld für die Hilfsaktion zu sammeln gegen selbstgebastelte Schneemänner, die sicherlich die Käufer über die Weihnachtstage und darüber hinaus erfreuen.