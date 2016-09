Vereinsreise des Frauenturnverein Obermumpf

hg) Am Samstagmorgen trafen sich 12 Frauen für die gemeinsame Vereinsreise. Mit Postauto und Zug konnte die Reise in Richtung Hauptstadt losgehen. Der Stadt Bus fuhr die Gruppe zum Rosengarten von dort genossen die Frauen die schöne Aussicht über die ganze Stadt Bern. Mit einem kleinen Frühstück gestärkt, trat die Gruppe den Fussmarsch zum Bahnhof an. Schlendernd führte der Weg am Bärenpark, der Aare und den schönen Lauben in der Altstadt vorbei. Ab 13 Uhr startete die Fuchs Suche. In 4er Gruppen versuchten die Frauen, den Foxtrail zu meistern. Mit einigen Startschwierigkeiten und kniffligen Aufgaben haben es alle mit vereinten Kräften am Schluss geschaft.

Genügend Zeit, vor der Heimreise ins Fricktal erlaubte es der Gruppe in einer Gartenwirtschaft bei herrlichem Sonnenschein noch eine Glace zu geniessen. Kulinarisch liessen die Damen die eintägige Vereinsreise 2016 im Restaurant Rössli in Eiken mit einem super Nachtessen ausklingen.