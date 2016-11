In den Fussstapfen des Weltmeisters

Möhlins Schüler und Schülerinnen des Schulhauses Steinli starteten an ihrem traditionellen Orientierungslauf

Letzten Freitag war es wieder so weit. Der Steinli OL rief die Jugendlichen in den Wald der Region Kraftwerk-Bürkli. Orientierungslauf hat Tradition im Schulhaus Steinli. Schon seit etlichen Jahren absolvieren alle Schülerinnen und Schüler Ende Oktober einen OL. Auch dieses Jahr waren wieder um die 200 Jugendliche im Wald unterwegs. In verschiedenen Alterskategorien eingeteilt, gilt es jeweils etwa 15 Posten in Zweier- selten in Dreierteams zu suchen und in möglichst kurzer Zeit wieder ins Ziel einzulaufen.

An heiklen Stellen standen ihre Lehrpersonen um zu helfen, falls der richtige Weg nicht gefunden wurde. So war es möglich, dass von den 92 gestarteten Teams am Ende des Morgens nur 2 nicht alle Posten gefunden hatten. Ein wunderbares Resultat, das zeigt, wie ernsthaft die Läufer und Läuferinnen ihre Aufgabe angegangen sind!

Natürlich sind die Jugendlichen noch keine OL-Profis! In Trainingsläufen während der Turnstunden werden sie jedes Jahr auf ihre Aufgabe im Wald vorbereitet. Sie lernen das Kartenlesen, das Erkennen was auf der Karte Wald, was Feld ist, welche Linie nun einen Weg oder ein Strässchen darstellt und Vieles mehr.

Es war dieses Jahr bereits das siebte Mal, dass der Steinli-OL mit professioneller Unterstützung durchgeführt werden konnte. Silvia Kyburz, Mutter des amtierenden OL-Weltmeisters Matthias Kyburz, war federführend für die Organisation des Anlasses. Als Helferinnen und Helfer standen verschiedene Leute des OLK Fricktals den Lehrkräften zur Seite. So war wiederum eine vollelektronische Postenanlage in Betrieb, die es mittels Fingerprint ermöglichte über den Computer direkt nach den Zieleinläufen der Jugendlichen die Auswertung und Rangliste zu erstellen. Wirklich wie an einer Weltmeisterschaft!

Bereits um 13.30 Uhr konnte daher in der neuen Steinlihalle die Rangverkündigung durchgeführt werden. Die ersten drei Teams pro Kategorie wurden mit einer Medaille und grossem Applaus der andern Schülerinnen und Schüler geehrt. Vielleicht war dieses Jahr ein zukünftiger Weltmeister, eine zukünftige Weltmeisterin darunter! Mit Freude und Stolz stellten sich folgende Teams aufs Siegespodest:

Mädchen 1. Klassen: Chiara Schmid und Selina Schlatter

Mädchen 2. Klassen: Sofia Trotter und Annika Kolb

Mädchen 4. Klassen: Sharangha Varatharajan und Sara Wirthlin

Knaben 1. Klassen: Kevin Agner, Leon Gusset und Ryan Asplen

Knaben 2. Klassen Sutharsan Thangeswaran und Manu Kunz

Knaben 4. Klassen: Mehemit Fastim, Lukas Buser und Ashoram Merhani