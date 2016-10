Grosser Tag für die im Sennhof lebende Lenzburgerin Wilhelmine Hilfiker. Zum 103. Geburtstag am 23. Oktober konnte die Jubilarin zahlreiche Glückwünsche entgegen nehmen. Mit funkensprühenden Wunderkerzen, Geschenken und einem Blumenstrauss überbrachte das Team die besten Glückwünsche. Die Jubilarin, die frühmorgens zu den ersten Bewohnerinnen am Frühstucktisch gehöre, lege nach wie vor hohen Wert auf ein gepflegtes Erscheinen. Als ehemalige Schneiderin und Kursleiterin kenne sie sich bestens aus mit guten Stoffen. Ihr verschmitztes Lächeln, der Schalk in ihrem Gesicht und das genüssliche Verspeisen von Desserts seien charakteristisch für sie, erzählt der Heimleiter Urs Schenker.

Ihren letzten Lebensabschnitt wollte sie ganz bewusst etwas fern von Lenzburg verbringen. So entschied sie sich nach eingehender Prüfung - auch wegen der schönen Umgebung - für das Pflegeheim Sennhof in Vordemwald. Stadträtin Heidi Berner besuchte sie einen Tag nach dem Geburtstag mit ihren Enkeln, die 100 bzw. 102 Jahre jünger als die Jubilarin sind. Wilhelmine Hilfiker freute sich über den herbstlichen Blumenstrauss und die vielen kleinen Schöggeli aus Lenzburg, denn sie liebt Süsses über alles.