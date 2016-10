Am Samstag, 22. Oktober 2016 können die Eheleute Agnes und Otto Irniger-Spielmann am Roggensteinweg in Dintikon die goldene Hochzeit feiern. Das Paar hat sich am 21. Oktober 1966 auf dem Zivilstandsamt Rudolfstetten ehelichen lassen, am nächsten Tag erfolgte die Trauung in der reformierten Kirche in Bergdietikon.

Das Eheleute Irniger leben seit über 40 Jahren in Dintikon und geniesen das Eigenheim und vor allem die Arbeit im Garten sehr.

Die Familie mit den 2 Kindern und den beiden Enkelinnen gratulieren den Jubilaren von ganzem Herzen und wünschen den Beiden alles Liebe und Gute für die Zukunft, vor allem aber viel Gesundheit.