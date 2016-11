Am 04. November 2016 feiert unser Einwohner, Rudolf Burger, seinen 95. Geburtstag. Trotz des hohen Alters ist er erfreulicherweise noch in der Lage, zusammen mit seiner Frau selbständig im eigenen Haus in Burg zu wohnen. Rudolf Burger, seines Zeichens ehemaliger Zigarrenfabrikant (Belfuma/Weekend), feinfühliger Lyriker und passionierter Bergsteiger, verbringt nun ruhige, beschauliche Tage.

In seinen jüngeren Jahren war er stets politisch aktiv und verfasste zahlreiche Leserbriefe. Heute freut sich Rudolf Burger noch immer über Besuche und angeregte Gespräche. Die Ehefrau, die Kinder und der Gemeinderat Burg gratulieren dem Jubilar herzlich und wünschen ihm das Allerbeste.