Die reformierte und katholische Pfarrei Kriegstetten luden zum ersten Seniorennachmittag dieser Saison ein. Pfarrer Reto Bichsel begrüsste die Gäste und kündigte das Duett Erika und Kathrin an, welche ihren Auftritt mit zwei Jodelliedern starteten. Das Publikum wurde durch die angenehmen Stimmen in Sopran und Alt berührt und kam in den weiteren Genuss von Volksliedern, die zum Mitsingen animierten. Zwischendurch erzählten die beiden aufgeweckten Damen witzige Anekdoten über sich und trugen so zur fröhlichen Stimmung bei. In der Pause servierte das Organisationsteam aus Recherswil einen feinen Apfelkuchen mit Tee und Kaffee. Im zweiten Teil unterhielt das Duett mit bekannten Schlagern und Country Songs. Zum Schluss ernteten sie einen grossen Applaus und liessen mit ein paar Zugaben den heiteren Anlass ausklingen.