So ein Tag so wunderbar wie heute, so startet man gewöhnlich in die Fasnacht.

Da mutet es schon fast wie ein Fasnachts-Geck der besonderen Art an, wenn der Männerchor Neuenhof am Samstag, den 25. Februar 2017 seine Generalversammlung abhält.

Es war aber eher eine planerische Unaufmerksamkeit die zu dieser Terminkollision führte.

So mussten wir uns im Peterskeller im bunten Fasnachtstreiben behaupten, welches gleichzeitig auf dem Schulhausplatz stattfand. Es wurde trotzdem ein stimmungsvoller Anlass.-

Dazu beigetragen hat zweifellos ein Umstand, der dem Männerchor auf einen Schlag gleich 10neue Sängerkameraden bescherte. Nach der Auflösung der Chorgemeinschaft Spreitenbach- Würenlos entschlossen sich diese aktiven Sänger zu einem Übertritt in den Männerchor Neuenhof. Auch ein Verdienst unserer Dirigentin Erika Riedo, die bereits der aufgelösten Chorgemeinschaft als Dirigentin vorstand. -

Im geschäftlichen Teil der GV wurde der bisherige Vorstand bestätigt. In den wichtigsten Positionen wurden Hannes Huffer als Präsident und Jacob de Jonge als Kassier wieder gewählt. Ebenso überzeugend bindet sich der Männerchor Neuenhof auch an seine Dirigentin Erika Riedo, unsere uns lieb gewonnene, tüchtige Dirigentin. Da diese u.a. auch den Männerchor Mellingen dirigiert, ergeben sich daraus gemeinsame Projekte, wie als Nächstes ein Auftritt am Sängertag in Untersiggenthal. - Im Traktandum Mutationen wurden unsere neuen Sängerkameraden mit grosser Freude aufgenommen und willkommen geheissen. Damit ist der Männerchor Neuenhof auf die stattliche Zahl von 32 aktiven Sängern angewachsen und damit einer der grössten Chöre im Bezirksverband Baden. - Dank grosser eigener Leistungen beim Einsatz bekannter Anlässe und dank der Unterstützung von gegen 140 Passivmitgliedern, hat der Männerchor ein gutes finanzielles Polster. - Die wichtigsten Anlässe im Jahresprogramm sind der Unterhaltungsabend am 20. Mai / der Auftritt am Sängertag in Untersiggenthal am 25. Juni / die Beteiligung am Dorffest, am Wochenende vom 7. Bis 10. September und die Männerchor-Metzgete am 14. Oktober. Darüber hinaus gibt es aber noch einige weitere Auftritte, womit sich der Männerchor weiterhin als sehr aktiver Dorfverein in Szene setzt. -

Nicht vergessen möchten wir in diesem Zusammenhang unsere Freundschaft zum Gesangverein Frohsinn Holzgerlingen, die in vielen Varianten gelebt wird. Es erfüllt uns mit Stolz, dass wir diese grenzüberschreitende Freundschaft zur Partnergemeinde von Neuenhof aktiv pflegen. -

Es versteht sich ganz von selbst, dass die GV in einem schönen, stimmungsvollen, gemütlichen Rahmen, im Beisein unserer Frauen und guter Freunde ausklang. Unser Dank gilt dabei auch unserer Behörde, die uns mit dem Besuch unserer Gemeinderätin Petra Kuster beehrte. Ein Beweis von Interesse, Akzeptanz und Freundschaft. ap